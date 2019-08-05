VİCTORİA'S SECRET'TE BİR İLK!

Victoria's Secret kadrosuna ilk trans model Valentina Sampaio'i kattı.

Ünlü çamasırı markası transfobik söylemler nedeniyle büyük tepki çekmiş ve 2019'da yapılacak defileyi iptal etmek zorunda kalmıştı.

Geçtiğimiz günlerde 2019'da Victoria's Secret defilesinin olmayacağının duyurulmasının ardından ünlü iç çamaşırı markası bu kez ilk trans modelini duyurdu.Daha önce Vogue dergisi kapağında de yer alan ilk trans model olan 22 yaşındaki Valentina Sampaio Victoria's Secret Pink serisinin yeni yüzü oldu.Ünlü model Instagram hesabından Victoria's Secret kulis pozu paylaştı19 yaşında, L’Oreal Paris Güzellik Elçisi seçilen Sampaio'ya diğer Victoria's Secret modellerinden de tebrik mesajları geldi.