Victoria's Secret melekleri podyumda!

Victoria's Secret defilesi bu yıl ABD'nin New York kentinde gerçekleşti. Adriana Lima, Gigi Hadid, Kendall Jenner, Behati Prinsloo, Candice Swanepoel ve daha pek çok modelin podyumda yürüdüğü Victoria's Secret defilesi, melekleriyle olduğu kadar şovlarıyl

Her sene olduğu gibi bu sene de heyecanla beklenen Victoria's Secret defilesi gerçekleşti.

Dünyanın en büyük ve ihtişamlı defilelerinden biri olan Victoria's Secret defilesinde Adriana Lima, Gigi Hadid, Kendall Jenner, Behati Prinsloo, Candice Swanepoel ve daha pek çok tecrübeli model yürüdü.

Geçtiğimiz yıl defilede yer alan Bella Hadid'in, bu sene podyumda yürümeyeceği konuşuluyordu. Ancak güzel model podyumun tozunu attırdı.

Defileye yeni yüzler de katıldı. Yeni modeller arasında en dikkat çekeni, vitiligo hastası model olarak güzellik standartlarını değiştirmeye katkısıyla tanınan Winnie Harlow oldu.

Markanın her sene özel olarak tasarladığı ve en iyi mankenlerinden birine tanıttığı fantezi sütyenini bu yıl 29 yaşındaki İsveçli model Elsa Hosk taşıdı. 2011 yılından beri Victoria's Secret'la birlikte çalışan Elsa Hosk, markanın değerli taşlardan tasarladığı fantezi sütyeniyle 8 Kasım'daki büyük defilede yürüdü.

The Chainsmokers, Rita Ora, Kelsea Ballerini ve Shawn Mendes'in performans sergilediği şova Adriana Lima damga vurdu.