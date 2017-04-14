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Victoria's Secret melekleri kanatlandı!

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Victoria's Secret melekleri kanatlandı!
Victoria's Secret melekleri yeni ürün tanıtımı için kanat figürünün önünde poz verdi.

Victoria's Secret melekleri bu kez kanatlandı. Güzel mankenler iç çamaşırı tanıtımı için bir kanat figürünün önünde poz verdi.

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