28 yaşındaki güzel, hafif makyajlı yüzünü ve açık bıraktığı dalgalı saçlarını; dar deri pantolon ve göğüslerini açık bırakan sadece siyah deri bir ceketle tamamladı.
Eski Victoria Secret güzeli paylaştığı bu karelerİ "Rock N Rolla olmak ister misin?" notuyla paylaştı. Bu kareler, hayranları tarafından binlerce beğeni aldı.
Victoria Secret'ın eski modeli 28 yaşındaki esmer güzeli Shanina Shaik, cesur kıyafetiyle sınırları zorladı.
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Victoria secret meleği üstsüz sokağa çıktı
Victoria's Secret modeli Shanina Shaik, geçtiğimiz gün giyindiği açık saçık tarzını hayranlarıyla paylaştı.
28 yaşındaki güzel, hafif makyajlı yüzünü ve açık bıraktığı dalgalı saçlarını; dar deri pantolon ve göğüslerini açık bırakan sadece siyah deri bir ceketle tamamladı.
Etiketler: victoira secret, Shanina Shaik, üstsüz sokağa, çıktı
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