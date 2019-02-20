Victoria secret meleği üstsüz sokağa çıktı

Victoria's Secret modeli Shanina Shaik, geçtiğimiz gün giyindiği açık saçık tarzını hayranlarıyla paylaştı.

28 yaşındaki güzel, hafif makyajlı yüzünü ve açık bıraktığı dalgalı saçlarını; dar deri pantolon ve göğüslerini açık bırakan sadece siyah deri bir ceketle tamamladı.

Eski Victoria Secret güzeli paylaştığı bu karelerİ "Rock N Rolla olmak ister misin?" notuyla paylaştı. Bu kareler, hayranları tarafından binlerce beğeni aldı.

Victoria Secret'ın eski modeli 28 yaşındaki esmer güzeli Shanina Shaik, cesur kıyafetiyle sınırları zorladı.