Vicdansızlığın Bu Kadarı

Ağrı Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi Selma Gökçen'den 'çocuklarım aç' diyerek valilik önünde kendini yakan Adem Yarıcı için skandal yorum: "Böyle ucuz siyasi manevraları millet yemez."

Ağrı Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi Selma Gökçen, Hatay Valiliği önünde "Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz?" diyerek kendini yakan Adem Yarıcı hakkında skandal bir paylaşımda bulundu.

CHP 26. Dönem Milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından Hatay'da gerçekleşen yoksulluk intiharına ilişkin Gerçek Gündem'in "Acı tablo: İşsiz vatandaş 'Çocuklarım aç' dedi, Valilik önünde kendini yaktı!" haberini paylaştı.

AKP'Lİ MECLİS ÜYESİ: UCUZ SİYASİ MANEVRALAR

AKP'li Meclis Üyesi Selma Gökçen de Yarkadaş'ın paylaşımının altına "Kimse açlıktan kendini yakmaz. Öyle olsaydı Nijerya, Çad, Zambiya, Haiti, Madagaskar, Yemen ve Sierra Leone gibi ülkelerde insan kalmazdı. Böyle ucuz siyasi manevraları millet yemez" yorumunda bulundu.

AKP'li Gökçen'in mesajı kısa sürede büyük tepki çekti. Yarkadaş'ın AKP'li Selma Gökçen'in yorumunu alıntılayarak yazdığı "İnsanlık yerlerde sürükleniyor... Senin adına da utanıyorum Selma Gökçen... Nasıl bu kadar vicdansız olabiliyorsunuz?" mesaj sonrası AKP'li Gökçen yorumunu sildi.

Yarkadaş da, AKP'li Gökçen'in skandal yorumunu silmesinin ardından "Hatay'da bir baba "Çocuklarım aç" diyerek kendini yakıyor. AKP Ağrı Belediye Meclis Üyesi Selma Gökçen, twitimin altına "Bunlar siyasi manevra, millet yemez" diyor. O baba öldü; utandın mı hiç acaba? Utandın mı! Senin yarattığın karanlıktır bu ölümün sebebi!" diyerek yeniden tepkisini dile getirdi.

ZEYNEP GÜRCANLI DA TEPKİ GÖSTERDİ: GÖRÜN VE İFŞA EDİN BU KİBİRLİ VİCDANSIZLARI

Gazeteci Zeynep Gürcanlı, Ağrı Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi Selma Gökçen'in sildiği skandal paylaşımının ekran görüntüsünü Twitter hesabından paylaşarak, "Valilik önünde açız diye kendini yakan vatandaş öldü... Geriye bu vicdansız kaldı. Adı Selma Gökçen. AKP belediye Meclis üyese. O vicdansız twiti yazmış, sonra da silmiş.. Görün ve ifşa edin bu kibirli vicdansızları..." yorumunda bulundu.

Ağrı Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi Selma Gökçen

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