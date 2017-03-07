  • BIST 90.821
  • Altın 144,815
  • Dolar 3,6784
  • Euro 3,8899
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAAltının ons fiyatı 3 ayın en yükseğinde

"Vezir Parmağı" Mahsun Kırmızıgül'ü batırdı!..

»
"Vezir Parmağı" Mahsun Kırmızıgül'ü batırdı!..
Mahsun Kırmızıgül'ün 14 milyon liraya mal ettiği filmi Vezir Parmağı, 5 haftada sadece 7 milyon gişe hasılatı elde edebildi.

Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği, başrolünü oynadığı, müziklerine de imza attığı ve Ocak ayı sonunda vizyona giren filmi Vezir Parmağı, 14 milyon liraya mal oldu.

MALİYETİNİ BİLE KARŞILAYAMADI

Ancak filmin vizyona girmesinin üzerinden 5 hafta geçmesine rağmen, Vezir Parmağı, bırakın kar elde etmeyi, maliyetini bile karşılayamadı.

KAZANÇTAN ÇOK ZARAR GETİRDİ

5 hafta içerisinde 663.622 seyirciye ulaşan filmin toplam gişe hasılatı ise 7.811.712,00 lirada kaldı.

Durum böyle giderse Mahsun Kırmızıgül'ün Vezir Parmağı, Kırmızıgül'e kazançtan çok zarar getirmiş olacak...

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sinan Akçıl açtı ağzını yumdu gözünü!07 Mart 2017 Salı 13:03
  • Murat Boz'dan dikkat çeken Aslı Enver yanıtı07 Mart 2017 Salı 13:01
  • Nurgül Yeşilçay'ı 'geren' muhabbet!07 Mart 2017 Salı 12:47
  • Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç evlerini ayırdı!07 Mart 2017 Salı 12:33
  • Tuba damga vurdu03 Mart 2017 Cuma 16:57
  • Ozan Güven'in yeni aşkı kim?03 Mart 2017 Cuma 16:28
  • Göksel’den akustik konser03 Mart 2017 Cuma 14:56
  • Gökhan Keser'e hayranlarından yoğun ilgi03 Mart 2017 Cuma 14:48
  • İki güzel geçmişe götürdü-03 Mart 2017 Cuma 14:40
  • Murat Boz - Aslı Enver aşkında gizlenen gerçekler!03 Mart 2017 Cuma 13:47
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim