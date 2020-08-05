Vergi vermiyor, kolay yoldan para kazanıyor

Sosyetik güzel isngram da kendi erotik pozların paymlasarak büyükparalar kazanıyor magazin basında sürekli haber olan Ede Taspınarinsgram gittiği mekanları parea alarak mekan kendisinin tanıtımınyaparak büyük para kazanıyor

Bu pandemir den dolayı türkiye kalan sosyetik güzel mekenlar tanıtım

da 100 bin lira alarak katıldiği davetler 50 tl para istiyormus

dedikodalara göre sösyetik kızımız vergi vermedin büyük paralar

kazanıyormus mekan lar medya çok haber olduğu için sösyetik kızımız

pesine birakmıyorlar