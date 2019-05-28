VERDİĞİ KİLOLAR HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Kayla Calderwood, verdiği kilolarla adeta bambaşka bir hayata yelken açtı.

Aşırı kilonun dezavantajlarını yaşamaya başlayan 21 yaşındaki Calderwood, zayıflamaya karar verdi.

Kilo vererek amacına ulaşan ve fit bir bedene sahip olan Kayla Calderwood, bu başarısını sosyal medya hesabı Instagram'dan da paylaşarak kilo vermek isteyenlere ilham oluyor.

Kayla Calderwood, verdiği kilolarla adeta bambaşka bir hayata yelken açtı. Aşırı kilonun dezavantajlarını yaşamaya başlayan 21 yaşındaki Calderwood, zayıflamaya karar verdi.

Calderwood, 122 kiloyken kilo vermeye başladı. 66 kiloya inmeyi başaran genç kız, kilo verdiği için derisi sarkmaya başladı. Bu yüzden sarkan deriyi aldırmak için ameliyat oldu.