Venezuella'da halk birbirine girdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela açıklamalarının ardındaki gerçek, kısa sürede aydınlığa kavuştu. Bunun nedeninin başında ise Venezuela'nın sahip olduğu zenginlik yatıyor.

ABD'nin, 23 Ocak'ta Juan Guaido'yu 'geçici devlet başkanı' ilan etmesiyle, ülke bir anda girdabın içinde kaldı. Ülkede 'bilerek' çıkarılan iç karışıklığın etkileri ise hala devam ediyor.

VENEZUELA'DA İÇ KARIŞIKLIK

İç karışıklık nedeniyle Venezuela'da, cadde ve sokaklar hem Guaido hem de Maduro destekçileriyle doldu taştı. Polis, protestoculara müdahale etti.

ABD'NİN 'KARA OYUNU'

ABD'nin ise bu karışıklıkta başrol oynaması yine dünyanın gündeminde yer aldı. Bilindiği gibi ABD; ülkelerin zenginliklerine el koymak istediği zaman ilk önce ülkede iç karışıklık çıkararak yönetimini ele geçirmeye çalışıyor.

VENEZUELA PETROL VE ALTIN REZERVLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Venezuela'da yaklaşık 300 milyon varillik bir rezerv bulunuyor. Venezuela, sadece petrol zengini bir ülke değil, aynı zamanda altın rezervleriyle de öne çıkan bir ülke. ABD'nin bu zenginliklere el koymak istemesi ve bunun için bazı çalışmalar yapması ise hiç de şaşırtıcı bir durum değil.