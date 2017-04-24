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Venezuela’da Maduro geri adım attı

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Venezuela’da Maduro geri adım attı
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yaşanan protestoların ardından muhalefetle görüşme çağrısında bulundu.

Venezuela'da ekonomik kriz sebebiyle başlayan eylemlerde bugüne dek en az 22 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan üzücü gelişmelerin ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefetle görüşmelerin sürdürülmesi çağrısında bulundu. Yerel seçimlerin yapılmasını da istediğini kaydeden Maduro'nun açıklaması bugün geniş çaplı bir protesto gösterisinin planlanmasının ardından geldi.

Televizyon programında konuşan Maduro, belediye başkanlığı ve eyalet valisi seçimlerini uygun bulduğunu ifade etti. Ancak devlet başkanlığı seçimlerine dair herhangi bir açıklamada bulunmayan Maduro, “Seçim istiyorum. Devlet başkanı ve hükümet başkanı olarak söylediğim bu” dedi.

 

Muhaliflerle hükümet arasında geçen yıl gerçekleştirilen müzakereler, muhalefetin Maduro'yu anlaşmayı bozmak ve zaman kazanmak için görüşmeleri kullanmakla suçlamasının ardından yarım kalmıştı.

Protestolar, hükümet kontrolündeki Anayasa Mahkemesi’nin, muhalefet hakimiyetindeki kongrenin yetkilerini sınırlamasının ardından patlak vermişti. Ülke çapında gerçekleştirilen protestolarda en az 22 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık bin kişi de gözaltına alınmıştı. 700 kişinin hala gözaltında olduğu öğrenildi.

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