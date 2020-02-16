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Velilerin Parası Ensar Vakfı'na Gidiyor

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Velilerin Parası Ensar Vakfı'na Gidiyor
Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "Ensar Vakfı, devletin hemen bütün birimlerine girmiş durumda. Bakıyorsunuz, devletin okulunun içinde ana sınıfı açıyor. Bütün masraflar devlete ama velilerden alınan paralar Ensar'a gidiyor." ifadesini kullandı.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk,  "Torunlar şirketine ait Ankara Başkentgaz şirketi tarafından, Kızılay üzerinden 8 milyon dolar aktarılan Ensar Vakfı, devletin hemen bütün birimlerine girmiş durumda. Bakıyorsunuz, devletin okulunun içinde ana sınıfı açıyor. Bütün masraflar devlete ama velilerden alınan paralar Ensar'a gidiyor." ifadesini kullandı. 

Öztürk, "Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılında Ensar Vakfı, Birlik Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti'yle ayrı ayrı 'Çeşitli Eğitim, Seminer ve Sosyal Etkinlikler Düzenlenmesine Dair İş Birliği Protokolü' imzalanmış. Bu protokollere karşı çıkmalara rağmen siyasi iktidar geri adım atmadı, aksine iş birliğini artırdı. Karşı çıkanlardan birisi de avukat Esra Deniz Ağar Şudaşdemir'di. Üç protokolün de iptali ve yürütmelerinin durdurulması için dava açtı. Açılan bu davaları emekli Yargıtay Üyesi Ali Suat Ertosun da yakından takip etti." düşüncelerini dile getirdi. 

Öztürk yazısında şunları kaydetti: 

 

 

 

Ensar Vakfı ve Birlik Vakfı'na karşı açtığı davalarda, Danıştay 8. Dairesi'nin yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair verdiği kararlar, itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından kabul edilerek, protokollerin yürütmesi durduruldu.

İlim Yayma Cemiyeti ile yapılan, “Öğrencilere Yönelik Sosyal, Kültürel, Sportif Etkinlikler ile Mesleki ve Teknik Kurslar Düzenlenmesine Dair İş Birliği Protokolü”nün iptali ve yürütmesinin durdurulması için açılan davada da Danıştay 8. Dairesi ret kararı verdi. İtiraz üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu bu kararı kaldırdı ve yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

 

 

sözcü-saygıöztürk

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