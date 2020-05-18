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Velilere Servis Ücreti Önerisi: Tüketici Hakem Heyetine Gidin

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Velilere Servis Ücreti Önerisi: Tüketici Hakem Heyetine Gidin
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) velilere, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin kullanmadığı servis ücretlerinin iadesi için tüketici hakem heyetlerine başvurmalarını önerdi.

Veli başvurusu üzerine CİMER'den verilen yanıtta, virüs nedeniyle hizmet alınamayan dönemde "mağduriyetlerin giderilmesi için" muammaya dönen okul servisi ücretlerinin hakem heyetlerine başvuru yoluyla çözülebileceği belirtildi.

Hürriyet gazetesainin haberine göre CİMER, mağdur veliye 6502 Sayılı Kanun kapsamında bireysel tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde iki kurumun yetkili kılındığıni anlatarak, "Bunlar, illerde oluşturulan tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleridir. Halen Tüketici Mahkemesi oluşturulmayan yerlerde ise genel görevli Asliye Hukuk Mahkemeleri, Tüketici Mahkemesi sıfatıyla görev yapmaktadır" dedi.

Söz konusu mahkemelerde açılacak davaların her türlü resim ve harçtan muaf olduğuna dikkat çekilen yanitta velilere şu önerilerde bulunuldu:

KARARLAR BAĞLAYICI

"Değeri 6 bin 920 TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde olan illerde, değeri 6 bin 920 TL ile 10 bin 390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvurulması zorunludur. Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde, değeri 10 bin 390 TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde, değeri 6 bin 920 TL ile 10 bin 390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvurulması zorunludur. İl ve ilçe tüketici hakem heyetlerinin verdiği kararlar tarafları bağlar. Taraflar, bu karara karşı 15 gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirler. Bu değer ve üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici hakem heyetine başvuru yapılamayacağından tüketici mahkemelerine başvuru yapılması zorunludur. Mal veya hizmeti satın aldığınız yerdeki Tüketici Hakem Heyeti'ne veya tüketici mahkemesine fatura, satış fişi, sözleşme gibi belgelerle birlikte başvurmanız gerekmektedir."

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