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Vekil düğününde tepki çeken görüntü!

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Vekil düğününde tepki çeken görüntü!
Böyle savundu: Yapmasan ‘bir yemek yedirmeden yolladı’ derler!
Vekil düğününde tepki çeken görüntü! Böyle savundu: Yapmasan ‘bir yemek yedirmeden yolladı’ derler!

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın oğlunun pandemi önlemlerini esneten kalabalık nikâh töreni tartışma yarattı. 1500 kişinin katıldığı yemekli nikâh sosyal medyada tepki topladı. (Hürriyet/Turan Yılmaz)

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın oğlu Hasan Hüseyin Yaman’ın Rümeysa Telli ile hayatını birleştirdiği nikâh törenindeki pandemi önlemlerini esneten görüntüler büyük tartışma yarattı.

Hürriyet gazetesinden Turan Yılmaz'ın haberine göre, Dilovası’nda İzmit Körfezi ve Osman Gazi Köprüsü manzaralı Karayolları Tesislerindeki nikâh töreni, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle, 4 Eylül itibarıyla sokak ve kır düğünlerini yasaklayıp, nikâh töreni şeklinde yapılacak düğünlere de bir saatlik süre sınırlaması ile yiyecek içecek ikramı yasağı getirmesinin hemen ertesi günü yapıldı.

Pandemi yasakları nedeniyle birçok düğün organizasyonunun iptal edildiği bir dönemde gerçekleşen nikâh töreni, kamuoyuna bin 500 olarak yansıyan kalabalık davetli sayısının yanı sıra süre sınırlamasının aşılıp yiyecek ve içecek ikramı yapılması, toplu görüntü veren takı töreni ve fotoğraf çekimleri nedeniyle de tepkilere yol açtı.

DÜĞÜN SAHİBİ CEMİL YAMAN: 'GELENE GELME DİYEMEM'

Eleştirilerin odağındaki Cemil Yaman şunları söyledi: “Pişman değilim, oğlumu evlendirdim. Pandemi kurallarına da uydum. Hatta, davet etmek için aradığımda Sağlık Bakanımıza da bilgi verdik. O zaman yasak yoktu. Nikâh töreninin yapıldığı alan 10 dönümlük bir arazi. Girişte iki arkadaşımız gelen herkesin ateşini ölçtü. Maskesiz kimseyi içeri almadık.

15 kişilik masalara en fazla 5-6 kişi oturttuk. Kalabalık olmasın diye arkadaşlarımı bile davet etmedim. Duyup gelenler oldu. Gelene ‘gelme’ diyemem ki. Nikâh bir saat 15 dakika sürdü. Yani 15 dakika aştık sadece. O da gelin ve damatla fotoğraf çektirmek isteyenler nedeniyle oldu. Uzaktan gelen misafirlerimiz olduğu için yemek ikramı da yaptık. (Gülerek) Ben Ağrılıyım, yapmasan, ‘Bir yemek yedirmeden yolladı’ derler.”

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