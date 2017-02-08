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Vefat haberini bile reyting malzemesi yaptılar!

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Vefat haberini bile reyting malzemesi yaptılar!
"Kısmetse Olur" yeni bölüm fragmanında yarışmacıları üzen ölüm haberi eve gelen zarf ile duyuruldu.

Türk televizyon tarihinde reyting uğruna yapılmayan bir tek bu kalmıştı. Kanal D’nin her gün yayınlanan evlilik yarışma programı ‘Kısmetse Olur’da bugün şoke eden bir olay ekrana gelecek.

Gelin adaylarından Merve, yarışma esnasında eve gelen zarfla hayatının en acı haberini alacak ve babasının vefat ettiği bilgisi kameralar önünde kendisiyle paylaşılacak.

Henüz ekrana gelmeyen bölümün tanıtımı dün akşam saatlerinde medyaya servis edildi.

Evlilik programlarının siyasetçilerin de gündeminde olduğu ve tepkilerin yoğunlaştığı bu günlerde bir ölüm haberinin dahi reyting unsuru olarak kullanılmasına duyarlı seyircilerin tepki göstermesine kesin gözüyle bakılıyor.

DİĞER ADAYLAR DA KAHROLUYOR

Zarfın okunmasının ardından Merve gözyaşlarına boğulurken diğer gelin ve damat adayları da neye uğradığını şaşırıyor.

MERVE KOVANCI KİMDİR?

Merve Kovancı, 23 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Boğa burcu olan Merve, şu an çalışmıyor. Akın'a talip geldiğini açıklayan yeni gelin adayı daha önce “Bugün Ne Giysem” adlı moda programında da boy göstermişti. Merve programa başvurduğunda babasının hasta olduğunu ve ona kendisinin baktığını söylemişti.

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