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VEDAT MİLOR ÖLÜME İTİLDİ

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VEDAT MİLOR ÖLÜME İTİLDİ
Gastronomi uzmanı Vedat Milor, Adadaki rıhtıma yakın bir restoranın geçiş sınırını ihlal ettiğini söyledi, restoran sahiplerinden biri tarafından denize itildi.

Dünyaca ünlü gastronomi uzmanı Vedat Milor, Burgazada’da saldırıya uğradı. Başından geçenleri sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşan Milor, gereğinin yapılması için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi'ne çağrıda bulundu.Adadaki rıhtıma yakın bir restoranın geçiş sınırını ihlal ettiğini anlatan Milor, bunun için uyardığında ise şiddete maruz kaldığını dile getirdi.Restoran yetkililerinin hakaret iddialarına ise Milor, "Allah'tan ses kaydı yanımdaydı."diyerek cevap verdi.Masalarıyla neredeyse geçecek yer bırakmıyorlar

Gastronomi uzmanı Milor başından geçen olayı ise şu şekilde takipçileri ile paylaştı: "Burgazada’da başımdan çok tatsız bir olay geçti. Detaylı paylaşmak istiyorum çünkü bu sorun farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Ada’da rıhtıma yakın restoranlar belediyenin çizdiği sınırları ihlal edip masalarıyla neredeyse geçecek yer bırakmıyor.Sana ne lan fazla konuşma!

Bazı restoranlar fazladan bir masa daha koyup yürümeyi imkansız hale getiriyorlar. Ada Keyf Restoran’ın önünden geçerken benzer bir sorun vardı ve ben de ilgili bir çalışanı ikaz ettim. Ancak çalışan “sana ne lan, fazla konuşma” diyerek, beni denize doğru itti. Düşmeme ramak kaldı.

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