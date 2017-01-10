VE SONUNDA SATILDI!

Banvit sermayesinin yaklaşık yüzde 79,48`ine karşılık gelen hisselerin, Brezilya merkezli BRF S.A.`nın bağlı ortaklığı olan BRF GmbH`ye satışı için sözleşme imzalandığı bildirildi.



Banvit'ten yapılan açıklamada, şirket sermayesinin yaklaşık yüzde 79,48'ine karşılık gelen hisselerin tamamının satışına ilişkin olarak 9 Ocak 2017'de hakim hissedarlar ile dünyanın en büyük gıda şirketlerinden olan Brezilya merkezli BRF S.A.’nın bağlı ortaklığı olan BRF GmbH arasında hisse satış sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

SATIN ALMA BEDELİ HİSSE BAŞINA 11,51 LİRA

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimize iletilen bilgiler çerçevesinde sözleşmenin imzalanmasını takiben BRF GmbH ile Katar merkezli Qatar Investment Authority iştiraki olan Qatar Holding LLC (“QH”) arasında yüzde 60 BRF GmbH, yüzde 40 ise QH’de bulunmak kaydıyla yeni bir ortaklık oluşturulacağı ve yeni ortaklığın sözleşme tahtında alıcının tüm haklarını devralarak işlemin kapanışı ile birlikte şirketimizin paylarının yüzde 79,48'inin sahibi olacağı anlaşılmaktadır. Sözleşmede satın alma bedeli hisse başına 11,51 lira olarak belirlenmiş olsa da anılan tutar sözleşmede belirtilen ABD doları/Türk lirası döviz kuruna göre ABD doları üzerinden yapılacak olup, Rekabet Kurulu izni ve sözleşmede belirlenen diğer gerekli ön koşulların sağlanması akabinde hisse devrinin yapılacağı tarih itibarıyla gerçekleştirilecek ve Banvit'in 2016 yılı performansına bağlı fiyat uyarlamalarına tabi olarak değişebilecektir."

Sözleşmede belirtilen koşulların gerçekleşmesinin ardından hisse devir işlemi tamamlandıktan sonra yeni ortaklık bakımından "pay alım teklifi" yükümlülüğünün ortaya çıkacağı, pay alım teklifi için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulacağının taraflara bildirildiği aktarılan açıklamada, "Söz konusu sözleşme ve işlemin kapanış sürecinde, hissedarların münhasır finansal danışmanı olarak UniCredit/Yapı Kredi, münhasır hukuk danışmanı olarak Çiğdemtekin Dora Çakırca, Arancı Hukuk Bürosu ve münhasır strateji danışmanı olarak Helix Yönetim Danışmanlık görev almış ve alacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii AŞ'nin konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında da, şunlar kaydedildi:

"Sözleşmede toplam satın alma bedeli hisse başına 11,51 lira olmak üzere toplam 915 milyon 64 bin 403 lira olarak belirlenmiş olsa da anılan tutar Rekabet Kurulu izni ve sözleşmede belirlenen diğer gerekli ön koşulların sağlanması akabinde hisse devrinin yapılacağı tarih itibarıyla düzenlenecek ara bilanço ve gelir tablosu çerçevesinde belirlenecek olan net borçluluk durumu, işletme sermayesi, FAVÖK ve ilgili tarihteki ABD doları/Türk lirası döviz kuruna dayalı olarak gerçekleştirilecek fiyat uyarlamalarına tabi olarak azalabilecek veya artabilecektir. Ödeme, sözleşmede belirtilen ABD doları/Türk lirası döviz kuruna göre ABD doları üzerinden yapılacaktır."