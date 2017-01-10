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VE SONUNDA SATILDI!

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VE SONUNDA SATILDI!
Banvit sermayesinin yaklaşık yüzde 79,48`ine karşılık gelen hisselerin, Brezilya merkezli BRF S.A.`nın bağlı ortaklığı olan BRF GmbH`ye satışı için sözleşme imzalandığı bildirildi.


Banvit'ten yapılan açıklamada, şirket sermayesinin yaklaşık yüzde 79,48'ine karşılık gelen hisselerin tamamının satışına ilişkin olarak 9 Ocak 2017'de hakim hissedarlar ile dünyanın en büyük gıda şirketlerinden olan Brezilya merkezli BRF S.A.’nın bağlı ortaklığı olan BRF GmbH arasında hisse satış  sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

SATIN ALMA BEDELİ HİSSE BAŞINA 11,51 LİRA

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimize iletilen bilgiler çerçevesinde sözleşmenin imzalanmasını  takiben BRF GmbH ile Katar merkezli Qatar Investment Authority iştiraki olan  Qatar Holding LLC (“QH”) arasında yüzde 60 BRF GmbH, yüzde 40 ise QH’de bulunmak kaydıyla yeni bir ortaklık oluşturulacağı ve yeni ortaklığın sözleşme tahtında  alıcının tüm haklarını devralarak işlemin kapanışı ile birlikte şirketimizin  paylarının yüzde 79,48'inin sahibi olacağı anlaşılmaktadır. Sözleşmede satın alma  bedeli hisse başına 11,51 lira olarak belirlenmiş olsa da anılan tutar sözleşmede belirtilen ABD doları/Türk lirası döviz kuruna göre ABD doları üzerinden  yapılacak olup, Rekabet Kurulu izni ve sözleşmede belirlenen diğer gerekli ön koşulların sağlanması akabinde hisse devrinin yapılacağı tarih itibarıyla  gerçekleştirilecek ve Banvit'in 2016 yılı performansına bağlı fiyat  uyarlamalarına tabi olarak değişebilecektir."

Sözleşmede belirtilen koşulların gerçekleşmesinin ardından hisse devir  işlemi tamamlandıktan sonra yeni ortaklık bakımından "pay alım teklifi"  yükümlülüğünün ortaya çıkacağı, pay alım teklifi için Sermaye Piyasası Kuruluna  başvuruda bulunulacağının taraflara bildirildiği aktarılan açıklamada, "Söz  konusu sözleşme ve işlemin kapanış sürecinde, hissedarların münhasır finansal  danışmanı olarak UniCredit/Yapı Kredi, münhasır hukuk danışmanı olarak  Çiğdemtekin Dora Çakırca, Arancı Hukuk Bürosu ve münhasır strateji danışmanı  olarak Helix Yönetim Danışmanlık görev almış ve alacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii AŞ'nin konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında da, şunlar  kaydedildi:

"Sözleşmede toplam satın alma bedeli hisse başına 11,51 lira olmak  üzere toplam 915 milyon 64 bin 403 lira olarak belirlenmiş olsa da anılan tutar  Rekabet Kurulu izni ve sözleşmede belirlenen diğer gerekli ön koşulların  sağlanması akabinde hisse devrinin yapılacağı tarih itibarıyla düzenlenecek ara  bilanço ve gelir tablosu çerçevesinde belirlenecek olan net borçluluk durumu,  işletme sermayesi, FAVÖK ve ilgili tarihteki ABD doları/Türk lirası döviz kuruna  dayalı olarak gerçekleştirilecek fiyat uyarlamalarına tabi olarak azalabilecek  veya artabilecektir. Ödeme, sözleşmede belirtilen ABD doları/Türk lirası döviz  kuruna göre ABD doları üzerinden yapılacaktır."   

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