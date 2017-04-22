  • BIST 92.424
  • Altın 150,326
  • Dolar 3,6475
  • Euro 3,9001
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAÇukurlarına gömüldüler!

Ve AKP'de ilk kıvılcım

»
Ve AKP'de ilk kıvılcım
AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, “Bülent Arınç darbenin Başbakanı olacaktı” iddiası hakkında konuştu...

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, "Kişisel olarak benim için Bülent Arınç’ın ve de Suat Kılıç gibi başkaca isimlerin bugün geldiğimiz yer itibarı ile gönül dünyamızda zerrece bir yeri yoktur" dedi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağının var olduğunu söyleyen Mehmet Metiner, “Yani bir darbe varsa, bu darbenin siyasi ayağının olmaması mümkün değildir. Sonuçta darbe başarılı olsaydı, bu ülkeyi yönetecek insanları vardı” şeklinde konuştu.

Bu isimler hakkında bilgisi olmadığını kaydeden Metiner, “Mutlaka MİT ve Cumhurbaşkanımız gerekli bilgiye sahiplerdir. Darbenin siyasi ayağının olmadığını söylemek çok büyük bir yanlışlık olur. Ayrıca FETÖ’nün siyasi ayağının olmadığını söylemek, çok büyük bir yanlışlık olur. Bana göre FETÖ’nün siyasi ayağını oluşturan isimlerin başında Kılıçdaroğlu geliyor mesela. Çünkü Pensilvanya ağzıyla konuşuyor” ifadelerini kullandı.

‘FETÖ’nün her partinin içine adam yerleştirdiğinin öne süren Metiner, “Mutlaka o FETÖ denilen ahtapot örgüt hain örgüt her partinin içine elemanlarını yerleştirmiştir. Unsurlarını yerleştirmiştir. Biz AK Partili olarak tespit ettiğimiz bütün unsurların için gerekeni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın AK Parti’nin içinde de FETÖ’cü unsurlar varsa da bunların kökünden kazınacağını konusunda hiç kimsenin endişesi olmasın” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek’in, “Bülent Arınç darbenin Başbakanı olacaktı” iddiasını da değerlendiren Metiner, “Kişisel olarak benim için Bülent Arınç’ın ve de Suat Kılıç gibi başkaca isimlerin bugün geldiğimiz yer itibarı ile gönül dünyamızda zerrece bir yeri yoktur” diye konuştu.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meral Akşener sonuç için ne dedi17 Nisan 2017 Pazartesi 15:52
  • Komutanların sandıklarından bakın ne sonuç çıktı17 Nisan 2017 Pazartesi 15:19
  • CHP mühürsüz zarf sayısını açıkladı17 Nisan 2017 Pazartesi 15:13
  • Cem Küçük'ten olay yaratan referandum tweeti: Savaşa hazır olun!17 Nisan 2017 Pazartesi 14:11
  • Arınç'tan referandum sonrası ilk açıklama17 Nisan 2017 Pazartesi 07:44
  • FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in doğduğu köy 'evet' dedi16 Nisan 2017 Pazar 21:45
  • SEÇİM YENİLENECEK Mİ?16 Nisan 2017 Pazar 21:40
  • Kılıçdaroğlu Polatlı’da konuştu15 Nisan 2017 Cumartesi 15:51
  • Çavuşoğlu: Almanya için Alternatif Parti, İstanbul’da miting yapacak15 Nisan 2017 Cumartesi 15:44
  • CHP’li Öztunç’tan iddia: O anket için para aldı15 Nisan 2017 Cumartesi 15:39
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim