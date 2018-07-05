Vay Be ikaz etmek tehdit mi oldu!

Yaşar Çakmak / Güncel

Fenerbahçeli eski futbolcu Tuncay Şanlı ile flört eden spor spikeri Seyhan Şaşko, Seren Serengil'i tehditten dolayı mahkemeye vermiş. Haberi okuyunca şok oldum. Bu haberi ilk duyanlardan biriyim. Tuncay Şanlı'nın Melis Sayım'ı hamile bıraktığını ve kızı bir daha aramadığını ilk duyan benim. Bunu haber yapacakken beni ilk önce Seren daha sonra kızcağız Melis aradı. Yaşar Abi ailem bilmiyor ne olur haberi şimdi yapmayalım, Tuncay bana sahip çıkacak çocuğunu üstüne alacak. Bende bunu haber yaparsam kızın dünyasını yıkacağım diye bekledim.

Hatta Tuncay Şanlı'yı aradım. Tuncay Şanlı ile buluştum. Bu olayı sordum, bana tamam abi çocuğun bütün vekaletini üstüme alacağım, Melis'le de ilgileneceğini ama evliliği düşünmediğini belirtti. Bu olayı bilen ben ve Seren Serengil bekledik. Tabi kız doğum yaptıktan sonra Tuncay'ın ne kadar ilgilendiğini çok net bilmiyorum. Ama Tuncay'ın bunu yapmasına rağmen bir spor spikeriyle ilişkisini duydum sorduğumda hayır, Yaşar abi benim arkaşadaşım demişti. Ama yalan olduğu ortaya çıkmıştı.

BİRİNE FAYDASI OLMAYANIN DİĞERİNE NE FAYDASI OLUR

Melis Sayım bizim Milliyet gazetesinde birlikte çalıştığımız spor spikerlerinden çok değerli bir dostumun yeğeni. Hatta bir dönem Melis'te Milliyet'te çalıştı. Tuncay Şanlı kızcağızla evleneceğim vaadiyle ilişkisini sürdürdü. Uzun süren bu ilişkisinin meyvesi oldu. Bunu görmesine rağmen bu spor spikeri Hanımefendi Seyhan Şaşko'nun halen bile bile Tuncay Şanlı ile ilişkisine devam etmesine anlam veremedim.

Bu olayı duyan Seren Serengil'de isyan etti. Hatta ekranda eleştirirken tehdit edecek bir kelime kullanmadı. Bu kızımız herhalde reklam ve şöhret peşinde olacak. Hem cinsine destek olacağına onu bu hale bırakan sahip çıkmayan biriyle ilişki sürdürüyor. Halen de bağırıp Seren beni tehdit etti diyor pes vallahi. Bu şimdiki nesle aklım ermedi benim. Bu nasıl bir ilişki, bu nasıl reklam! Seren Serengil'in işi yok ta bunu tehdit edecek...