"Vatanım Sensin"e bir sürpriz isim daha katılıyor!

Ünlü oyuncu Serhat Tutumluer, "Vatanım Sensin" dizisinde rol alacak.

Başrollerinde Halit Ergenç ile Bergüzar Korel'in yer aldığı "Vatanım Sensin" dizisi Perşembe akşamları Kanal D'de ekranlara geliyor. Diziye geçtiğimiz hafta Fatih Artman dahil olmuştu. "Vatanım Sensin"e bu hafta ise bir sürpriz isim daha dahil olacak. Dizinin yeni bölümümlerinde Serhat Tutumluer de rol alacak. Ünlü oyuncu Yunan Başbakanı'nın görevlendirdiği bir Yunan komutanını canlandıracak.