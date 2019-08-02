VATANDAŞLIK VERİLEN SURİYELİLERİN SAYISI AÇIKLANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugüne kadar 92 bin Suriyeliye vaandaşlık verildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugüne kadar çocuklar da dahil olmak üzere 92 bin 280 Suriyeliye vatandaşlık verildi. Bunların 47 bini ergin, 45 bin 280'i çocuk." dedi.