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Vatandaşın pek çoğu pompalı tüfek aldı

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Vatandaşın pek çoğu pompalı tüfek aldı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, halkın silahlandığını ve “pompalı tüfek” aldığını açıkladı.

 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, halkın silahlandığını ve “pompalı tüfek” aldığını açıkladı. Melih Gökçek, "Bu kez darbe teşebbüsü kanlı olur ve halk affetmez. Halk deneyimli, vatandaşın pek çoğu kendine, çoluğuna çocuğuna pompalı tüfek almış" dedi.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açıklamada bulunan Melih Gökçek, halkın silahlandığını belirtip Twitter’dan paylaştığı mesajlarında, "Yapılan iş doğru değil ama realite bu… Bu kez darbe teşebbüsü kanlı olur ve halk affetmez. ​Sokağa çıkacak darbeci aklını peynir ekmekle yemedi. Üçüncüsü her yerde tedbir alındı… Uçak veya helikopter hemen vurulup indirilir" diye yazdı.

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