  • BIST 108.827
  • Altın 154,122
  • Dolar 3,8359
  • Euro 4,5239
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAMeteorolojiden Pazar Günü için Fırtına Uyarısı!

Vatan Şaşmaz cinayetinde son nokta konuldu!

»
Vatan Şaşmaz cinayetinde son nokta konuldu!
Ünlü oyuncu Vatan Şaşmaz'ın manken Filiz Akel tarafından otel odasında öldürülmesiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Cinayet soruşturması tamamlandı.

Ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Vatan Şaşmaz’ın eski manken Filiz Akel tarafından öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Filiz Akel hakkındaki otopsi raporunun dosyaya girmesinin ardından savcılık dosyayı kapattı. Olay kayıtlara Filiz Akel’in Vatan Şaşmaz’ı aralarındaki tartışmanın ardından öldürmesi ve intihar etmesi olarak geçti. Vatan Şaşmaz, Beşiktaş’taki 5 yıldızlı bir otelde eski manken Filiz Akel tarafından vurularak öldürülmüş, olayın ardından Akel de aynı silahla intihar etmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hrant Dink cinayeti davasında 5 sanığa tahliye08 Aralık 2017 Cuma 15:33
  • Meteorolojiden Pazar Günü için Fırtına Uyarısı!08 Aralık 2017 Cuma 13:24
  • İş Adamına Cipinde İnfaz08 Aralık 2017 Cuma 10:27
  • Askerde Şüpheli Ölüm08 Aralık 2017 Cuma 09:29
  • BM'den Kudüs tepkisi07 Aralık 2017 Perşembe 11:53
  • Fransa'dan Kudüs Tepkisi!07 Aralık 2017 Perşembe 11:51
  • FETÖ Operasyonu07 Aralık 2017 Perşembe 10:01
  • Erdoğan Neden Katılmadı?06 Aralık 2017 Çarşamba 16:44
  • Şok Gözaltı06 Aralık 2017 Çarşamba 16:40
  • Hangi İllerde Kar Tatili İlan Edildi?06 Aralık 2017 Çarşamba 16:39
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim