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VATAN CADDESİ, 30 AĞUSTOS KUTLAMALARINA HAZIR!

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VATAN CADDESİ, 30 AĞUSTOS KUTLAMALARINA HAZIR!
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle düzenlenecek tören ve geçişler için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.

DHA'nın haberine göre; Bugün sabah saat 07.00 itibariyle polis, kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi'ne çıkan yolları kapatarak araç geçişine izin vermedi. Sürücüler ise daha önceden belirlenen alternatif güzergâhlara yönlendirildi. Kapatılan bazı noktalarda özel harekât polislerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü. Vatan Caddesi'nin saat 14.00'te trafiğe açılması bekleniyor.

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