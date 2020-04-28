Vasiyetindeki Üzücü Detay

Jüri üyeliğini üstlendiği 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve geçtiğimiz sene beyin ameliyatı olan Nur Yerlitaş, 64 yaşında hayatını kaybetti.

Kanser tedavisi gören ünlü modacının ölümü ile ilgili detaylar ve vasiyeti belli oldu.

Bir süredir beyin kanseri tedavisi gören Nur Yerlitaş, 64 yaşında hayata veda etti. Ünlü modacının vefatına ilişkin detaylar da netleşti.

İKİ GÜN ÖNCE AYAĞINI KIRMIŞ!

Nur Yerlitaş'ın, iki gün önce yatakta düşerek ayağını kırdığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine 7 yıl önce vefat eden annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek. Ünlü modacının cenazesi, ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'de kılınacak namaz sonrası Ulus Mezarlığında toprağa verilecek.

VEFATINDAN 19 SAAT ÖNCE PAYLAŞIM!

Nur Yerlitaş, vefatından 19 saat önce bu fotoğrafını paylaşıp, "Bakma bana öyle, baktığın yerdeyim bende kal #evdekal" yazmıştı.