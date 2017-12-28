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Vasip Şahin'den yeni yıl kutlamalarına ilişkin açıklama

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Vasip Şahin'den yeni yıl kutlamalarına ilişkin açıklama
İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Bu yılbaşı inşallah vatandaşımızın huzur ve güven içinde yeni yıla girmelerini teminen çok ciddi tedbirler alınmış durumdadır. 37 bin polisimiz, 4 bin jandarmamız ve sahil güvenlik ekiplerimiz görevlerinin başında olacaklar”

İstanbul’da görev yapan gazetecilerle bir araya gelen Vasip Şahin, yılbaşı için alınan tedbirleri ve Tuzla’da meydana gelen kimyasal kokuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yılbaşında emniyet, sağlık, trafik gibi konularda görev yapan tüm kadroların görevleri başında olacağını anlatan Vali Vasip Şahin şunları söyledi:

 

“İstanbul’da elimizden gelen bütün tedbirleri alarak vatandaşımızın huzurunu, rahatını, aileleriyle birlikte mutlu bir şekilde yılbaşını idrak etmesini hedefliyoruz. İnşallah bunu da sağlayacağız. Ben bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza yeni yılda mutluluklar, huzur, sağlık ve başarılar diliyorum. Ne murat ediyorlarsa Cenab-ı Hak kendilerinin hayırına bunu hak eylesin diye niyaz ediyorum.

 

HER MEKANDA TEDBİR ALINDI

Biz vatandaşların yılbaşını en güzel şekilde ve bir arada geçirmeleri için tüm tedbirleri aldık. Eğlence mekanlarında da, öncelikle kendi güvenlik teşkilatları olan eğlence mekanlarının bu mensuplarını ikaz ettik. Bu mekanlarda bununla yetinmeyip bizim kolluk kuvvetlerimiz de kendi önlemlerini, tedbirlerini alacak. Her mekanda insanların güvenli bir şekilde yılbaşını idrak etmeleri için elimizden gelen gayret sarf edilecektir. Yılbaşının sadece güvenlik boyutu yok. Aynı zamanda sağlık, trafik ve diğer boyutlarıyla ilgili her türlü tedbir alınmıştır. Konuyla ilgili tüm kurumlarımız ikaz edilmiş ve onlar da kendi alanlarıyla ilgili planlamaları yapmış vaziyettedir.

TUZLA’DA KESİN TESPİT EDİLEN BİR ŞEY YOK

Tuzla’da meydana gelen olayla ilgili Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve belediyemizin ilgili birimlerinin ekipleri çalışmalarını devam ettiriyorlar. Konuyla ilgili adli birimlerimiz çalışmalarını, incelemelerini devam ettiriyorlar. Şu ana kadar kesin tespit edilen bir şey yok ama elde bir takım veriler, araçlar ve kişiler mevcut. Onun üzerindeki kesin neticeler tespit edildikten sonra adli işlemler ve cezalar tatbik edilecektir. Kimsenin vatandaşımızın yaşadığı çevreyi, soluduğu havayı kirletmeye hakkı yok. Herkes bu konuda çıkartılmış olan düzenlemelere ve kurallara uymak zorunda. Buna uyulduğu takdirde de hizmetlerin yürütülmesinin de önünde bir engel yok. Böyle bir yola tevessül edilebilmesini de anlamış değiliz. Ufak tefek kazanç ya da kar hırsı uğruna tüm vatandaşlarımızın huzurunu, rahatını, sağlığını tehdit etmeye, denizlerimizi ya da kaynak sularımızı kirletmeye hakkı yok. Sonucunda gerekli işlemler tereddütsüz yerine getirilecektir.”

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