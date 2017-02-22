  • BIST 88.713
  • Altın 143,638
  • Dolar 3,6074
  • Euro 3,7870
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Vapur macerası!

»
Vapur macerası!
Geçtiğimiz günlerde Sertab Erener'in vapurda verdiği konser bir çok yoruma neden olmuştu.


Sertab Erener, vapurda gerçekleşen performansını anlattı: “Ödeme yapmamız gerekiyordu, önce onu yaptım” Sevilen şarkıcı Sertab Erener'in geçtiğimiz günlerde verdiği vapur konseri nedeni ile bazı çevreler tarafından eleştirilere maruz kalmıştı.   Sertab Erener, Kadıköy-Beşiktaş vapurunda 'tesadüfen sokak çalgıcılarıyla karşılaşıp' şarkı söyledi haberlerinin ardından çıkan yaptığı konser tamamen kurgu haberleri yayınlanmıştı.  

  TAMAMEN KURGU  

Sertab Erener’in vapurda verdiği konserin tamamen kurgu olduğu haberleri çoğu insan tarafından tepki ile karşılandı.   Sertab Erener gördüğü tepkiler karşısında yaptığı proje ile ilgili açıklama yaptı. “Vapurda performans gerçekleştirmem için bir ödeme yapmamız gerekiyordu. Önce onu yaptık. Öğrendik ki Cuma günü vapurda müzisyenler olacak. 12.15’te vapura bindim, herkes şaşırdı. O gün Beşiktaş – Kadıköy vapurunda dört tur attım. “Para aldı” dediler. Oysa tam tersi para verdik. Hiç reklam gördünüz mü videoda? Bunun gibi başka projelerde yapacağım” dedi. 

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hadise aşkını itiraf etti!21 Şubat 2017 Salı 10:40
  • Meryem Üzerli; ''Eğlenmeyi seviyorum''20 Şubat 2017 Pazartesi 13:33
  • Ivana Türk erkeklerine ne tavsiyeler verdi?20 Şubat 2017 Pazartesi 13:18
  • Hakan Sabancı doğum gününü kutladı20 Şubat 2017 Pazartesi 12:55
  • Ünlü komedyen ''Küçük Sohbetler''in konuğu oldu20 Şubat 2017 Pazartesi 12:51
  • Kaan Tangöze, Kıvılcım Ural'ı Seçkin Piriler ile aldatıyor!20 Şubat 2017 Pazartesi 12:48
  • Doğukan Manço'ya kaza şoku!20 Şubat 2017 Pazartesi 11:37
  • Ferdi Tayfur'dan sürpriz kare!20 Şubat 2017 Pazartesi 11:26
  • Kaan Tangöze'den Seçkin Piriler'e gizli ziyaretler!19 Şubat 2017 Pazar 13:27
  • Mesut Özil, Amine'yi 'mesut' etti19 Şubat 2017 Pazar 13:19
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim