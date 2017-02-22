Vapur macerası!

Geçtiğimiz günlerde Sertab Erener'in vapurda verdiği konser bir çok yoruma neden olmuştu.



Sertab Erener, vapurda gerçekleşen performansını anlattı: “Ödeme yapmamız gerekiyordu, önce onu yaptım” Sevilen şarkıcı Sertab Erener'in geçtiğimiz günlerde verdiği vapur konseri nedeni ile bazı çevreler tarafından eleştirilere maruz kalmıştı. Sertab Erener, Kadıköy-Beşiktaş vapurunda 'tesadüfen sokak çalgıcılarıyla karşılaşıp' şarkı söyledi haberlerinin ardından çıkan yaptığı konser tamamen kurgu haberleri yayınlanmıştı.

TAMAMEN KURGU

Sertab Erener’in vapurda verdiği konserin tamamen kurgu olduğu haberleri çoğu insan tarafından tepki ile karşılandı. Sertab Erener gördüğü tepkiler karşısında yaptığı proje ile ilgili açıklama yaptı. “Vapurda performans gerçekleştirmem için bir ödeme yapmamız gerekiyordu. Önce onu yaptık. Öğrendik ki Cuma günü vapurda müzisyenler olacak. 12.15’te vapura bindim, herkes şaşırdı. O gün Beşiktaş – Kadıköy vapurunda dört tur attım. “Para aldı” dediler. Oysa tam tersi para verdik. Hiç reklam gördünüz mü videoda? Bunun gibi başka projelerde yapacağım” dedi.