- BIST 118.574
- Altın 304,299
- Dolar 5,9775
- Euro 6,5857
- İstanbul 7 °C
- Ankara 8 °C
- Aldatma Tarışmasında Kocasını Öldürdü
- Eskortun evini bastırdı
- 33 MİLYON TL DOLANDIRMIŞLAR
- Hamile eşe cinsel saldırı
- Virüs İçin 2 Günde Hastane Yapıldı
- Antalya'da Yolcu Otobüsünde Yangın
- Patrondan İğrenç Mesaj ‘Bugün çok güzelsin, 5 bin TL edersin’
- Eşkiyalar Hiç Ders Almamış
- Vanessa Bryant Sessizliği Bozdu.
- Türkiye'den Koronavirüs operasyonu! Özel kıyafetler giyilecek...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Böyle bir rakamı tahmin etmiyordum
- Defileden Defileye Koşuyor.
- Maraş ve Hatay'da Risk Arttı.
- Deprem Fırtınası İstanbul'u Etkilermi?
- Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem oldu
Vanessa Bryant Sessizliği Bozdu.
Eşini ve çocuğunu kaybeden Vanessa Bryant, ilk defa konuştu.
Etiketler: kobe bryanti vanessa bryant
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Aldatma Tarışmasında Kocasını ÖldürdüYozgat'ın Sorgun ilçesinde 2 çocuk annesi H.Y. (28), 10 yıllık eşi Ekrem Y.'yi (33) kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan H.Y., adliyeye sevk edildi.
Eskortun evini bastırdıİstanbul'da yaşayan Aynur D. eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği eskortun evine iki kişiyi göndererek ders vermek istedi. Zanlılar eskortu darp edip paralarını çaldı.
33 MİLYON TL DOLANDIRMIŞLARKars merkezli 6 ilde "0850"li hatlar üzerinden 33 milyon 500 bin lira dolandırıcılık yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik 23 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 5'i kadın, 15'i tutuklandı.
Hamile eşe cinsel saldırıMerhum iş adamı Şeyhmus Tatlıcı'nın aynı adı taşıyan oğlu Şeyhmus Tatlıcı, eşi Melisa Tatlıcı'yı darp edip, cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tatlıcı'nın "Tehdit", "Hakaret", "Yaralama" suçlarında
Antalya'da Yolcu Otobüsünde YangınAntalya'nın Alanya ilçesi yakınlarında seyir halindeki otobüsün çay ünitesinde çıkan yangında yolcular korku dolu anlar yaşadı. Duman sebebiyle nefes almakta zorlanan yolcular otobüsün kapıları kilitlenince içeride kaldı. Aralarında çocukların da bulunduğ
Patrondan İğrenç Mesaj ‘Bugün çok güzelsin, 5 bin TL edersin’İki kadın, ABD’de ev almak isteyen kişilere danışmanlık yapan gayrimenkul şirketinin sahibi eski patronları hakkında suç duyurusunda bulundu. Kadınlardan biri ifadesinde, eski patronunun, kendisi ile yaptığı motivasyon konuşması sonrası zorla öptüğünü söy
VİDEO GALERİ
- 11:26 - Aldatma Tarışmasında Kocasını Öldürdü
- 11:22 - Eskortun evini bastırdı
- 11:03 - 33 MİLYON TL DOLANDIRMIŞLAR
- 10:57 - Hamile eşe cinsel saldırı
- 10:41 - Virüs İçin 2 Günde Hastane Yapıldı
- 10:34 - Antalya'da Yolcu Otobüsünde Yangın
- 10:30 - Patrondan İğrenç Mesaj ‘Bugün çok güzelsin, 5 bin TL edersin’
- 10:25 - Eşkiyalar Hiç Ders Almamış
- 10:14 - Vanessa Bryant Sessizliği Bozdu.
- 10:12 - Türkiye'den Koronavirüs operasyonu! Özel kıyafetler giyilecek...
- 15:17 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Böyle bir rakamı tahmin etmiyordum
- 15:08 - Defileden Defileye Koşuyor.
- 14:59 - Maraş ve Hatay'da Risk Arttı.
- 14:49 - Deprem Fırtınası İstanbul'u Etkilermi?
- 14:44 - Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem oldu
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim