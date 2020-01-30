Vanessa Bryant Sessizliği Bozdu.

"Bağış yapmak için MambaOnThree.org'a girebilirsiniz. Kobe ve Gianna'nın mirasını ileriye taşımak için vakfın sitesini de ziyaret etmeyi unutmatın. Bizi dualarınızla ayakta tuttuğunuz ve Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri ve beni bu kadar sevdiğiniz için bir kez daha teşekkür ederim."