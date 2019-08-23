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VAN'DAKİ SERT POLİS MÜDAHALESİNE YÖNELİK, AKP'DEN DE TEPKİLER GELİYOR!

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VAN'DAKİ SERT POLİS MÜDAHALESİNE YÖNELİK, AKP'DEN DE TEPKİLER GELİYOR!
Üç büyükşehir belediyesine kayyım atanmalarından sonra, Van'da başlayan vatandaşların tepkisine yönelik polisin uyguladığı sert müdahaleye AKP'den de tepkiler gelmeye başladı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; AKP milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Van'daki polis müdahalesiyle ilgili paylaşımına yönelik tepkiler üzerine açıklama yaptı. Yeneroğlu, "Hukuksuzluğu savunandan vatansever olamaz. Çünkü hukuksuzluk illegaliteyi meşru kılar ve böylece hukuk devletinin altını oyar" açıklaması yaptı. HDP'li üç büyükşehir belediyesine kayyım atanmasını Van'da protesto edenlere polis sert müdahale etmiş ve kahvehaneye sığınan bir eylemci polis tarafından kask ve tekmelerle darp edilmişti. Yaşananlara tepki gösteren AKP milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Van'daki bu görüntüler korkunç. Vatandaşlarımıza bu zalimliği reva gören kişilerin bir an evvel görevden alınması ve yargılanması için gereken mutlaka yapılacaktır" açıklamasına gelen tepkilere yanıt verdi. Yeneroğlu, “Hukuksuz şiddeti ve linç kültürünü küçümseyen, meşru gösteren ve hatta savunan vatanı sevemez. Polisimiz gücünü silahından değil, hukukun kendisine münhasıran amme hizmeti için verdiği sınırlı yetkiden alır” dedi.

 

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