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Van'da PKK'ya ağır darbe!

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Van'da PKK'ya ağır darbe!
VAN'ın Çatak İlçesi'nde sürdürülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait 3 mağara tespit edilerek imha edilirken, yaşam malzemesi ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Çatak İlçesi Kaçit Mahallesi kırsal kesiminde Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı güvenlik korucularını desteğinde 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan Operasyonu'nu başlattı. PKK/KCK terör örgütünün kış üslenme alanlarına yönelik yürütülen operasyonlarda teröristlerin kullandığı 3 mağara tespit edilirken, içlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda tahkimat ve yaşam malzemesi ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen mağra ve bulunan malzemeler imha edildi. Bölgedeki operasyon sürüyor. 

 

 

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