  • BIST 89.299
  • Altın 347,125
  • Dolar 6,7008
  • Euro 7,2331
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAVan'da Korkutan Deprem!

Van'da Korkutan Deprem!

»
Van'da Korkutan Deprem!
Saat 08.44'te Van'ın Tuşba ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğü 4.7 olarak açıklarken, çok sayıda vatandaş sosyal medyadan depremi hissettiğini yazdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Tuşba ilçesi Çolpan Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 08.44’te meydana geldi.

Yerin, 12.99 kilometre derinliğinde olan deprem, Tuşba'nın yanı sıra Van kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Tuşba’nın Ermişler Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.9 olarak açıkladı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Esra Balamir Covid-19 mu Oldu?02 Nisan 2020 Perşembe 13:33
  • Flaş... Flaş... İspanya'dan Çok Acı Haber!02 Nisan 2020 Perşembe 13:19
  • Rüştü Reçber Yoğun Bakıma Kaldırıldı02 Nisan 2020 Perşembe 13:19
  • Yapılan Bağış Miktarı Açıklandı02 Nisan 2020 Perşembe 12:16
  • İkinci Bir Duyuruya Kadar Geçerli Olacak02 Nisan 2020 Perşembe 12:11
  • En Fazla Vaka İstanbul'da Görüldü02 Nisan 2020 Perşembe 12:07
  • THY'den Yurt Dışı Kararı02 Nisan 2020 Perşembe 12:02
  • Beyoğlu'nda Yangın Can Aldı02 Nisan 2020 Perşembe 12:01
  • Herkesin Merak Ettiği O Soruya Cevap Verdi02 Nisan 2020 Perşembe 10:02
  • Bakan Koca İl İl Açıkladı02 Nisan 2020 Perşembe 09:48
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim