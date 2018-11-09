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Van'da inanılmaz keşif

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Van'da inanılmaz keşif
Van'ın Erciş ilçesinin kuzeyindeki Zernaki Tepe'de, modern toplu konut anlayışının Doğu Anadolu'daki ilk örneği olduğu düşünülen, yaklaşık 270 hektar alandaki 2600 yıllık tarihi ızgara planlı kent kalıntısında, yüzey araştırması yapılması planlanıyor.

İlçenin Yukarı Işıklı Mahallesi'ndeki tepede, yaklaşık 2,5 kilometre  uzunluğu ve 1,5 kilometre genişliğiyle dikkati çeken ızgara planlı tarihi kent  kalıntısının gizemi çözülüyor.
İlçeye ve Van Gölü'ne hakim tepedeki tarihi alanda, şehir, sokak ve  caddelerin kesişmesiyle ortaya çıkan düzgün kare yapılarla, planları ve  büyüklükleri aynı yapıların izine rastlamak mümkün.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve  Arkeoloji Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar, söz konusu tarihi alanın, uydu  görüntüsünden de gözlemlenebildiğini söyledi.
Buradaki yaklaşık 270 hektarlık alanda, 70 bin kişinin yaşadığı  tahminini dile getiren Konyar, "Burası ilk 19. yüzyılda keşfedildi ve yayınlarda  geçmeye başladı ancak arkeoloji literatürüne 1950'li yıllarda girdi." dedi.
Bölgenin, başlangıçta "Urartuların ızgara planlı kenti" kabul  edildiğini anımsatan Konyar, daha sonra Prof. Dr. Veli Sevin ve Prof. Dr. Altan  Çilingiroğlu'nun, bu yapıların daha geç bir döneme ait olabileceğini öne  sürdüğünü, Dr. Bülent Genç'in de bu konuda yayın çalışması yaptığını ifade etti.
Bu yapıların Pers veya Helenistik döneme ait olabileceğinin  öngörüldüğünü aktaran Konyar, şunları kaydetti:

 "Zernaki Tepe çok sıra dışı bir yerleşme. Bölgede, aslında yakın  doğuda bu ölçekte Yunan, Batı dünyası dışında pek örneği yok. Daha küçük boyutlu  bazı örnekler var ama 250-270 hektarlık bir alana yayılan büyük kent ölçeğinde  bir örneği bulunamadı. 2500-2600 yıllık bir geçmişe sahip bu kentin kimler  tarafından, hangi amaçla inşa edildiği hususunda birçok görüş var. Bazı görüşlere  göre de bu kent Part Sasani dönemine ait. Hatta Part döneminde Roma askerlerinin,  lejyonlarının barınması için yapıldığını öne süren bazı görüşler var."
Konyar, 270 hektarlık alana yayılan bu ızgara planlı kentin iki ana  aksı  bulunduğunu  vurgulayarak, "Ana akslar üzerine, geniş caddelerden  bahsediyoruz. Aynı planda 35x35 metre ölçülerinde alt birimler, üniteler  bulunmakta. Ünitelerin her birinde de 4 evin olduğu öne sürülüyor." diye konuştu.
Böyle bakıldığında, binlerce evden oluşan bir yerleşmeden söz  edildiğini belirten Konyar, şöyle devam etti:

  "Izgara planlı, oldukça düzgün cadde ve sokakları olan bir kentten  bahsetmek mümkün. Bu durum aslında modern toplu konut anlayışının Doğu  Anadolu'daki ilk örneğini akla getiriyor. Zaten bu ızgara planlı kentler önceden  planlanmaları noktasında, kent planlanması noktasında bu şekilde algılanan  kentler. Zernaki Tepe de bu açıdan, bu niteliğini koruyor. Kentin surlarla  çevrili bir stadel alanı var. Metrelerce yükseklikte taş duvarlar ve bugün  yıkılmış olan kerpiç bölümler bulunmakta. Standart mimarinin yapıldığı bu alanın  kamusal bir işlevi olduğunu ve daha çok devlet tarafından yapıldığı izlenimi  veriyor."
"Yüzey araştırması için başvuruda bulunacağız"

Bölgede şimdiye kadar yüzey araştırmaları ve kazı yapılmadığını  aktaran Konyar, "İstanbul Üniversitesi olarak söz konusu bölgede yüzey  araştırması yapmak için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne başvuruda  bulunacağız.  Yapılacak yüzey araştırmasından sonra burada kazı yapılarak bu  bölgenin niteliğini anlamaya çalışacağız." diye konuştu.

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