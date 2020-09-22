Van’da iki köylünün helikopterden atıldığı iddiaları Meclis’e taşındı

17 Eylül’de normal servise alındıktan sonra bugün taburcu edilen Osman Şiban’ın, hastane epikriz raporunda, “Helikopterden düşme sonrası yaralanma” şikayetiyle Van Eğitim Araştırma Hastanesi’ne getirildiği belirtildi. Raporun şikayet bölümünde ise, “Yüksekten düşme sonrası emniyet tarafından sağlık ekiplerine bildirilerek 112 tarafından acile getirilmiş” ifadelerine yer verildi.

HDP: AKP, 90’LI YILLARI ARATMAYAN SUÇ REJİMİ DAYATIYOR

HDP’den konuyla ilgili açıklama geldi. Partiden yapılan açıklamada, iktidar temsilcilerinin hemen herkesle “mafya, çete diliyle” konuştuğu belirtilerek, “Ülkeye 90’lı yılları aratmayan bir suç rejimi dayatıyor. Ağırlıklı olarak Kürt coğrafyası olmak üzere hemen her gün, Türkiye’nin farklı bölgelerinden kaçırma, ırkçı saldırı, cinayet, işkence haberleri geliyor” denildi.

Açıklamada, “Milletvekillerini, Anayasa Mahkemesini, TTB’yi tehdit edenler ve kendileri dışında herkesi düşman hedefi olarak gören ve gösterenler; işledikleri suçları saklama gereği dahi duymuyor. Aksine, yaptıkları işkenceleri, saldırıları görünür kılıyor ve toplumu korkutmak için bir araç olarak kullanıyorlar” ifadesine yer verildi.

“OLAYIN ÜZERİNDEN 10 GÜN GEÇTİ TEK BİR AÇIKLAMA YAPILMADI”

Açıklama, şöyle devam etti:

“En son 11 Eylül günü Van’ın Çatak ilçesinde operasyona çıkan askerler tarafından tarlalarında çalışırlarken gözaltına alınan ve 2 gün sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde oldukları ortaya çıkan 8 çocuk babası Osman Şiban (50) ve 7 çocuk babası Servet Turgut’un (55) helikopterden atıldıkları hastane raporu ile apaçık belgelendi. Tek başına bu belge bile, kurumsallaştırılmak istenen işkence yönetiminin her türlü meşru ve evrensel hukuk karşısında yargılanması için yeterlidir. Ancak olayın üzerinden 10 gün geçmiş olmasına rağmen ne hükümet ne de yerel sorumlular tek bir açıklama yapmadı. Eğer bu suçlar doğrudan hükümetin talimatıyla gerçekleşmiyorsa, bu konuda hükümet derhal açıklama yapmalıdır. Aksi halde bu sessizlik, suçun itirafı ve kabulü olarak tarihe geçecektir.”

“İNSANLIK DIŞI SUÇLARIN DEVAMI”

“Bu vahşet 90’lı yıllarda Kürtlere yönelik işlenen her türlü insanlık dışı suçun devamı hatta daha beteridir. Bu ahlaksızlığa, işkencelere, düşmanlığa imza atan zavallıları uyarıyoruz; karşınızda saldırılarınızdan korkacak, özgürlük ve eşitlik taleplerinden geri adım atacak bir halk yok. Kürt halkını, özgürlük arayanları hiçbir katliam, hiçbir darbe durduramadı. Onların kötü birer taklidi olan sizin uygulamalarınız da durduramayacak. Sizse işkence ve suç pratiklerinizin altında kalacaksınız.

“Bizler, saldırıya uğrayan köylülere şifalar diliyoruz. Yapılan bu insanlık dışı suçların tek tek hesabını sormayı görev biliyoruz. Bu saldırganlığı durdurmanın tek yolunun barış ve özgürlük mücadelesine sahip çıkmak olduğunun da bilincindeyiz. Mücadelemizi tüm Türkiye halklarıyla birlikte bu bilinçle sürdüreceğiz.”

İDDİALAR MECLİS GÜNDEMİNDE

Öte yandan HDP Van Milletvekili Tayip Temel, iddiaları Meclis’e taşıdı. Temel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Temel, Bakan Soylu’ya şu soruları yöneltti:

1. Osman Şiban ve Servet Turgut adlı yurttaşlar gözaltına alınmışlar mıdır? Gözaltına alınmışlarsa nereye götürülmüşlerdir?

2. Osman Şiban ve Servet Turgut’un helikopterden atıldıkları iddiası doğru mudur? Söz konusu iddia doğru ise Osman Şiban ve Servet Turgut’u helikopterden atan şahıs/şahıslar kimlerdir? Bu şahıs/şahıslar hakkında bir soruşturma başlatılmış mıdır?

3. Osman Şiban ve Servet Turgut Van Eğitim ve Araştırma hastanesine kim ya da kimler tarafından getirilmişlerdir?

4. Söz konusu iddia doğru ise işkencenin bir insanlık suçu olması hasebiyle Osman Şiban ve Servet Turgut adlı sivil yurttaşlara işkence yapılarak helikopterden atılmaları iddiasına ilişkin açıklamayı kamuoyuna ne zaman yapacaksınız?

5. 2001-2020 yılları arasında kaç sivil yurttaşa işkence yapıldığı hastane raporu ile belgelenmiştir?

YENEROĞLU: VATANDAŞLARIMIZIN HELİKOPTER ATILDIĞI İDDİALARI DOĞRU MUDUR?

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Yeneroğlu’nun soruları ise şöyleydi:

1. Osman Şiban ve Servet Turgut isimli vatandaşlarımız, askeri helikoptere hangi gerekçe ile bindirilmişlerdi? Haklarında herhangi bir soruşturma ve gözaltı kararı var mıdır?

2. Vatandaşlarımız hastaneye kim tarafından götürülmütür?

3. Vatandaşlarımızı hastaneye götüren kişiler neden “helikopterden düşme şeklinde bir beyan ile kayıt yaptırmışlardır?

4. Vatandaşlarımızın helikopterden atılma iddiaları doğru mudur?

5. Vatandaşlarımız hakkında darp ve işkence yapıldığı iddiaları doğru mudur?

6. Söz konusu olayla ilgili olarak, Bakanlığınız nezdindi herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?