İran'da gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde deprem Van'ı etklemişti. Başkale'de birçok yıkım gerçekleşti. Deprem sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 8 olduğu ortaya çıkmıştı. Fırat ailesinin yaşadığı kerpiç ev yerle bir oldu. Nebahat Fırat bahçede çamaşır asarken depreme yakalandı. Eşi Reis Fırat, çocukları Fatma ve Muhammet Fırat ile birlikte 8 aylık bebeğide enkaz altında kaldı. Acılı kadın enkazın yanında ağıtlar yaktı. Nebahat Fırat "Mahallemizde 8 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan 3'ü benim çocuklarım, 1'i de kocam. Yuvam yıkıldı. Allah'ım, sen bana yardım" dedi
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Van'da Acı Feryat!
İran depreminden etkilenen Van'da eşi ve çocuklarını kaybetti.
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- 06:18 - MANİSA'DA ŞİDDETLİ DEPREM!
- 06:10 - Van'da Acı Feryat!
- 06:01 - İran'da Bir Deprem Daha Yaşandı
- 05:56 - Ozan Tufan İsyan Etti
- 05:44 - Büyü Bozuldu
- 15:06 - Bakan Soylu Ne Demişti?
- 15:01 - Abdullah Gül'den Bakan Soylu'ya Yanıt
- 14:49 - KAVALA SIKINTISI
- 14:34 - Libyda Şehit olan askerlerimizi neden sakladınız?
- 14:27 - ''Birkaç Şehit''
- 14:18 - BAKAN KURUM'undan Açıklama
- 14:09 - AFAD'dan Açıklama
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