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Van'da Acı Feryat!

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Van'da Acı Feryat!
İran depreminden etkilenen Van'da eşi ve çocuklarını kaybetti.

İran'da gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde deprem Van'ı etklemişti. Başkale'de birçok yıkım gerçekleşti. Deprem sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 8 olduğu ortaya çıkmıştı. Fırat ailesinin yaşadığı kerpiç ev yerle bir oldu. Nebahat Fırat bahçede çamaşır asarken depreme yakalandı. Eşi Reis Fırat, çocukları Fatma ve Muhammet Fırat ile birlikte 8 aylık bebeğide enkaz altında kaldı. Acılı kadın enkazın yanında ağıtlar yaktı. Nebahat Fırat  "Mahallemizde 8 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan 3'ü benim çocuklarım, 1'i de kocam. Yuvam yıkıldı. Allah'ım, sen bana yardım" dedi

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