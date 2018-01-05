  • BIST 116.531
  • Altın 158,760
  • Dolar 3,7467
  • Euro 4,5073
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAFlaş... Flaş... Murat Hazinedar Görevden Uzaklaştırıldı!

Vampir mi Olacak?

»
Vampir mi Olacak?
Elçin Sangu'nun uzun süredir merakla beklenen yeni dizisinin adı belli oldu.

Sangu, bir internet dizisinde rol alacak. Son olarak Kiralık Aşk'taki partneri Barış Arduç ile Mutluluk Zamanı filminde rol alan Elçin Sangu, internet dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Sangu'nun BluTV'de yayınlanacak yeni dizisinin adı belli oldu. Bir vampir hikayesini konu alan Yaşamayanlar adlı dizi, 10 bölüm olarak çekilecek

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Instagram'da Ünlüler Ne Paylaştı?03 Ocak 2018 Çarşamba 13:32
  • Deniz'in Yorumu Yeliz'i Çıldırttı03 Ocak 2018 Çarşamba 12:17
  • Ünlü Fitness Modeli Türkiye'de03 Ocak 2018 Çarşamba 12:10
  • Aslışah'a Baba Vetosu!03 Ocak 2018 Çarşamba 11:00
  • Instagram'daki Cesur Ünlüler!03 Ocak 2018 Çarşamba 09:20
  • Ateşli Yeni Yıl Pozu!02 Ocak 2018 Salı 11:14
  • Yılbaşı Şıklığı02 Ocak 2018 Salı 11:05
  • Oyunculuğa Yeşil Işık!02 Ocak 2018 Salı 09:04
  • Selin İmer hamile mi? İddialara cevap verdi!30 Aralık 2017 Cumartesi 14:33
  • Annesini Kıramadı30 Aralık 2017 Cumartesi 14:17
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim