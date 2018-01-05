Sangu, bir internet dizisinde rol alacak. Son olarak Kiralık Aşk'taki partneri Barış Arduç ile Mutluluk Zamanı filminde rol alan Elçin Sangu, internet dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Sangu'nun BluTV'de yayınlanacak yeni dizisinin adı belli oldu. Bir vampir hikayesini konu alan Yaşamayanlar adlı dizi, 10 bölüm olarak çekilecek
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Vampir mi Olacak?
Elçin Sangu'nun uzun süredir merakla beklenen yeni dizisinin adı belli oldu.
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