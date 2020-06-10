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Valiliklerde Yeni Atamalar: 17 vali merkeze alındı, 41 ile yeni vali atandı

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Valiliklerde Yeni Atamalar: 17 vali merkeze alındı, 41 ile yeni vali atandı
Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile 41 ilin valisi değişti.

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile 41 ilin valisi değişti. Buna göre, 18 ile yeni vali ataması yapılırken, 23 ilin valisi yer değiştirdi. 17 ilin valisi mülkiye başmüfettişi olarak merkeze alınırken, Muğla Valisi Esengül Civelek ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle 41 ilin valisi değişti. Muğla Valisi Esengül Civelek Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’na atandı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Valisi olurken; Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de İzmir Valisi oldu. 17 ilin valisi Mülkiye Başmüfettişi oldu, 23 ilin valisi yeni illere atandı. 8 ilçenin kaymakamı da çeşitli illere vali olarak atandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI SUÇLAMIŞTI

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş merkeze çekilen isimler arasında yer aldı. Erdoğan Bektaş, nisan ayında düzenlediği basın toplantısında sağlık çalışanlarıyla ilgili sözleri nedeniyle eleştirilmişti.

Vali Bektaş “Her türlü tedbir alınmasına rağmen maalesef sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar. Tüm arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran olay oldu. Normalde sağlıkçılarımızın bize götürdüğü yük olmasaydı bugün belki de geri dönüşü konuşuyor olacaktık” demişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Karanamesi şöyle:

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Denizli Valisi Hasan Karahan Mülkiye Başmüfettişi oldu.

DİYARBAKIR VALİSİ BAŞMÜFETTİŞ OLDU

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğlulları Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Kütahya Valisi Ömer Toraman Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Manisa Valisi Ahmet Deniz Mülkiye Başmüfettişi oldu.

SAMSUN VALİSİ BAŞMÜFETTİŞ OLDU

Mardin Valisi Mustafa Yaman Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Samsun Valisi Osman Kaymak Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Sinop Valisi Köksal Şakalar Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Yozgat Valisi Kadir Çakır Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Aksaray Valisi Ali Mantı Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Karaman Valisi Fahri Meral Mülkiye Başmüfettişi oldu.

İZMİR’İN VALİSİ DEĞİŞTİ

Adana Valisi Mahmut Demirtaş Mardin Valisi oldu.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz Zonguldak Valisi oldu.

Ağrı Valisi Süleyman Elban Adana Valisi oldu.

Amasya Valisi Osman Varol Ağrı Valisi oldu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu Diyarbakır Valisi oldu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger İzmir Valisi oldu.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Antalya Valisi oldu.

Burdur Valisi Hasan Şıldak Balıkesir Valisi oldu.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı Muğla Valisi oldu.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım Sakarya Valisi oldu.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş Burdur Valisi oldu.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız Eskişehir Valisi oldu.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz Manisa Valisi oldu.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy Aydın Valisi oldu.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan Konya Valisi oldu.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş Çanakkale Valisi oldu.

Ordu Valisi Seddar Yavuz Kocaeli Valisi oldu.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik Denizli Valisi oldu.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel Ordu Valisi oldu.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı Amasya Valisi oldu.

Iğdır Valisi Enver Ünlü Giresun Valisi oldu.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun Kahramanmaraş Valisi oldu.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı Samsun Valisi oldu.

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRÜ, VALİ OLDU

Personel Genel Müdürü Gökmen Çiçek Afyonkarahisar Valisi oldu.

Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Çuhadar Adıyaman Valisi oldu.

Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz Çankırı Valisi oldu.

İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik Kütahya Valisi oldu.

Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu Sinop Valisi oldu.

Mamak Kaymakamı Ziya Polat Yozgat Valisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu Aksaray Valisi oldu.

Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Alpaslan Işık Karaman Valisi oldu.

Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık Elazığ Valisi oldu.

Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas Erzincan Valisi oldu.

Mülkiye Başmüfettişi Avni Çakır Kastamonu Valisi oldu.

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI, VALİ OLDU

Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel Nevşehir Valisi oldu.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu Siirt Valisi oldu.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan Tunceli Valisi oldu.

Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner Ardahan Valisi oldu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim Iğdır Valisi oldu.

Tepebaşı Kaykamı Erdinç Yılmaz Osmaniye Valisi oldu.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Cevdet Atay Düzce Valisi oldu.

İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti Personel Genel Müdürü oldu.

Mülkiye Başmüfettişi Turan Ergün Teftiş Kurulu Başkanı oldu.

Strateji Geliştirme Başkanı Hüseyin Kürşat Kırbıyık İller İdaresi Genel Müdürü oldu.

Kaynak: Sözcü

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