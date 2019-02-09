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Valide Sultan olacak

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Valide Sultan olacak
Uzun süredir izleyicinin karşısında olmayan Tuba Büyüküstün, yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Büyüküstün, Netflix’in ‘Ottoman Rising’ (Osmanlı Yükseliyor) projesiyle el sıkıştı.

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü oynadığı ‘Cesur ve Güzel’ dizisiyle seyirci karşısına çıkan Tuba Büyüküstün’ün merakla beklenen yeni projesi belli oldu. İkiz kızlarına zaman ayırmak için iki sezondur çalışmaya ara veren Tuba Büyüküstün sonunda setlere dönüyor.
Ünlü oyuncu Netflix’in ‘Ottoman Rising’ (Osmanlı Yükseliyor) projesiyle el sıkıştı. Tuba Büyüküstün 6 bölümlük belgesel dramada Fatih Sultan Mehmet’in annesi ‘Mara Hatun’ karakterine hayat verecek. Mini diziyi Karga Seven Pictures’ın kurucu ortaklarından Emre Şahin yönetecek. “Ottoman Rising” Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemini ve Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu alıyor.

 

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