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Vali Yardımcı ve 2 kaymakam gözaltına alındı

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Vali Yardımcı ve 2 kaymakam gözaltına alındı
Ankara'da FETÖ'ye yönelik operasyonlarda daha önce mesleklerinden ihraç edilen bir vali yardımcısı, 2 kaymakam ve 7 BOTAŞ çalışanı gözaltına alındı.

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda daha önce mesleklerinden ihraç  edilen bir vali yardımcısı, 2 kaymakam ve 7 BOTAŞ çalışanı gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca  yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan, daha önce  KHK ile mesleklerinden ihraç edilen Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ)  çalışanı 8 şüpheliden 7'si, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi  ekiplerince yakalandı.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne  sürülen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına  yönelik operasyon kapsamında da daha önce mesleklerinden ihraç edilen 2 kaymakam  ve bir vali yardımcısı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin,  "ByLock" kullandıkları ileri sürüldü.

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