KAP'a yapılan açıklamaya göre bankanın yüzde 58.51'lik hissesi Hazine'ye devredildi.
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Vakıfbank'ta hisse devri gerçekleşti.
Vakıfbank'ta Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği yüzde 58.51'lik hissenin devir işlemlerine ilişkin süreç bugün itibarıyla tamamlandı.
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