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Vakıfbank'ta hisse devri gerçekleşti.

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Vakıfbank'ta hisse devri gerçekleşti.
Vakıfbank'ta Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği yüzde 58.51'lik hissenin devir işlemlerine ilişkin süreç bugün itibarıyla tamamlandı.

KAP'a yapılan açıklamaya göre bankanın yüzde 58.51'lik hissesi Hazine'ye devredildi.

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