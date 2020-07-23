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Vakaların arttığı Şanlıurfa’da ekipler alarma geçti

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Vakaların arttığı Şanlıurfa’da ekipler alarma geçti
Türkiye’de koronavirüs vakalarının artış gösterdiği iller arasında olan Şanlıurfa’da ekipler, sosyal mesafe kuralına uymayıp maske takmayanlara ceza yağdırdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son günlerde koronavirüs vakalarının artış gösterdiği ilk 5 il arasında açıkladığı Şanlıurfa’da denetimler sıkılaştırıldı. Cadde ve sokaklarda denetimlerini arttıran ekipler, sosyal mesafe kuralına uymayan, maske takmayan ya da maskelerini çenelerinin altına çekenlere ceza yağdırdı.

Bir günde yaklaşık bin kişiye ceza kesildi

İl genelinde yapılan uygulamalarda sosyal mesafe kuralına uymayan, maske takmayan ve maskesini ağzını kapatacak şekilde takmayan yaklaşık bin kişiye 900’er Türk Lirası para cezası kesildi. Vatandaşlar polisin uygulamalarından memnun olduklarını dile getirerek kendi sağlıkları için kurallara uymak zorunda olduklarını belirtti.

Kendisi ve çevresindeki yakınlarının sağlığı için maske taktığını söyleyen Hüseyin Aydoğdu, "Ben önce kendi sağlığımı, sonra çocuklarımın varsa yaşlılarımızın sağlığı için mecburen takmak zorundayız” dedi.

Vatandaşların maskeyi polisi gördüklerinde değil her zaman takmaları gerektiğini söyleyen Abdulkerim Özbay, ”Takmayanlar kendileri zarar görür. Birini gördüğünde takmasına gerek yok, sürekli takması lazım” ifadelerini kullandı.

Maskesini düzgün takmadığı için ceza kesilen Ayşe Karaca ise "Biraz önce otobüsten indik. Hava çok sıcaktı. O nedenle maskeyi çenemizin altına çektik. Polis de bize ceza yazdı. Onlar da haklı. Bir daha olmayacak inşallah. İnşallah koronavirüs en kısa zamanda biter. Biz de bu şekilde mağdur oluyoruz. Çok sıcak olduğu için biraz indirdi. Polis de görevini yapıyor, o da haklı” diye konuştu.

Öte yandan, yeni vakalar çıkmaya devam ediyor. Koronavirüs şüphesi olan vatandaşlar, ambulanslarla hastaneye götürülüyor.

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