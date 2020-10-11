Vakalar üç katına çıktı, kısıtlamalar geri geldi

İngiltere'de artan ölü sayısı ve vakalar üzerine önlemler artırılıyor.
Daily Express'te yer alan habere göre hükümet hafta sonunu, yarın Boris Johnson tarafından duyurulması beklenen üç kademeli kısıtlama sistemi hakkında belediye başkanlarını bilgilendirerek geçirdi.
Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da yaptığı açıklamada vatandaşlara karşı dürüst olması gerektiğini, uyarı kısıtlamalarının muhtemelen 'çok yakında” getirileceğini söyledi.
Khan, üç kademeli bir kısıtlama planını doğrulayarak bunun konuşulduğunu ve üçüncü kademenin, salgının ilk aylarındakine kısıtlamalara benzer kısıtlamalar içereceğini açıkladı.
Gazetede yer alan habere göre, ülkenin kuzey ve iç bölgelerdeki alanlarda, vakalar artmaya devam ettikçe, muhtemelen en zorlu kısıtlama olan üçüncü kademe uygulanacak. Geri kalan yerler için 1. ve 2. kademeler gerçekleştirilecek.
İngiltere, Cumartesi günü 15 bin 116 COVID-19 vakası ve 81 can kaybı açıkladı. Bu sayı, Cuma günü 13 bin 864, yedi gün önce 12 bin 827 ve iki hafta önce ise 6739'ydı.