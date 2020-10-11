Vakalar üç katına çıktı, kısıtlamalar geri geldi

Tüm dünyada olduğu gibi İngiltere'de de ikinci dalga alarmı verilmiş durumda. İki haftada üç katına çıkan vakaların ardından milyonlarca kişi, bulundukları bölgelerini terk etmemeleri konusunda uyarıldı.

İngiltere'de artan ölü sayısı ve vakalar üzerine önlemler artırılıyor.

Daily Express'te yer alan habere göre hükümet hafta sonunu, yarın Boris Johnson tarafından duyurulması beklenen üç kademeli kısıtlama sistemi hakkında belediye başkanlarını bilgilendirerek geçirdi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da yaptığı açıklamada vatandaşlara karşı dürüst olması gerektiğini, uyarı kısıtlamalarının muhtemelen 'çok yakında” getirileceğini söyledi.

Khan, üç kademeli bir kısıtlama planını doğrulayarak bunun konuşulduğunu ve üçüncü kademenin, salgının ilk aylarındakine kısıtlamalara benzer kısıtlamalar içereceğini açıkladı.

Gazetede yer alan habere göre, ülkenin kuzey ve iç bölgelerdeki alanlarda, vakalar artmaya devam ettikçe, muhtemelen en zorlu kısıtlama olan üçüncü kademe uygulanacak. Geri kalan yerler için 1. ve 2. kademeler gerçekleştirilecek.