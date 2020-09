Vakalar arttı: Ankara'da neler oluyor?

“İSTANBUL’DA DA ÇOK CİDDİ BİR KIPIRDANMA BAŞLADI”

Dr. İbrahim Akkurt Göğüs hastalıkları uzmanı



"İlk kez 20 Mart’ta bir hastaya korona pozitif tanısı koydum. Sonrasında sabahlara kadar tüm gücümle çalıştım. Mayıs ayında KOAH hastası bir karı-kocayı muayene ettim. Bende maske vardı ama onlar düzgün takmıyordu. Bu muayene sırasında enfekte oldum. Benden sonra eşim ve kızım da hastalandı. Salgının başlangıcında, önlemlere uyulduğu için durumu epeyce sınırlamıştık. Ama haziranda AVM ve işyerlerinin, restoran ve kafelerin açılmasının yanı sıra gençlerin taşıyıcı ve bulaştırıcı olması bilançoyu arttırdı.



Ankara’da salgını arttıran en önemli neden, buranın bir memur şehri olması. Pek çok çalışan, tatilden döndü. Ankara çevresinde yaşayan kişilerin katıldığı düğünler de bir diğer etken. Ayrıca kentteki turizmi aktif tutmak için Antalya’daki vakalar, Ankara ve Konya’ya nakledilmişti ve bu da virüsü başka alanlara taşıdı. Ankara’da salgının artmış olması, Türkiye’nin her tarafında aynısının kısa sürede olacağının göstergesi. Nitekim Malatya, Kayseri, Van, Diyarbakır aynı durumda. İstanbul’da da birkaç gün önce çok ciddi bir kıpırdanma başladı. Türkiye’nin her tarafı şu an ilk günlere geri döndü. Önümüz sonbahar. Salgının ilk halinin 5-10 mislini yaşayacağımızı tahmin ediyorum. Kamusal önlemler ve sosyal izolasyonu sağlayacak adımları bir an önce atmak zorundayız."