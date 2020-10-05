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Vaka sayısı artmaya devam ediyor: İşte koronavirüste anbean yaşananlar

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Vaka sayısı artmaya devam ediyor: İşte koronavirüste anbean yaşananlar
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 41 bin kişi hayatını kaybetti. Dünya genelindeki vaka sayısı ise 35 milyon 404 bini aştı.
Vaka sayısı artmaya devam ediyor: İşte koronavirüste anbean yaşananlar

İşte dünyada bugün yaşananlar...

RUSYA'DA SON 24 SAATTE 10 BİN 888 VAKA
Vaka sayısı artmaya devam ediyor: İşte koronavirüste anbean yaşananlar
Rusya’da son 24 saatte 10 bin 888 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 225 bin 889’a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 117 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 21 bin 475’e ulaştığını açıkladı.
ARJANTİN'DE SALGINDAN BU YANA EN YÜKSEK VAKA SAYISI
Vaka sayısı artmaya devam ediyor: İşte koronavirüste anbean yaşananlar

Arjantin Sağlık Bakanlığına göre, son 24 saatte 223 kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 21 bin 18'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, bir günde 7 bin 668 kişide COVID-19 tespit edildi. Toplam vaka sayısının 798 bin 486'ya çıktığı ülkede, bu değer "salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısı" olarak kayda geçti

BREZİLYA'DA SON 24 SAATTE 146 CAN KAYBI
Vaka sayısı artmaya devam ediyor: İşte koronavirüste anbean yaşananlar
Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bir günde 365 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 146 bin 352'ye, 8 bin 456 yeni vaka tespit edilmesiyle de ülkedeki toplam vaka sayısı 4 milyon 915 bin 289'a yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 3 bin 902 vaka ve 36 bin 178 virüs kaynaklı ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.
MEKSİKA'DA SON 24 SAATTE 208 CAN KAYBI
Vaka sayısı artmaya devam ediyor: İşte koronavirüste anbean yaşananlar

Meksika Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 208 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 712 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika'da ölü sayısı 79 bin 88'e, toplam vaka sayısı da 761 bin 665'e yükseldi.

Vaka sayısı artmaya devam ediyor: İşte koronavirüste anbean yaşananlar
      
 
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