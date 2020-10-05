Vaka sayısı artmaya devam ediyor: İşte koronavirüste anbean yaşananlar

ARJANTİN'DE SALGINDAN BU YANA EN YÜKSEK VAKA SAYISI

Arjantin Sağlık Bakanlığına göre, son 24 saatte 223 kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 21 bin 18'e yükseldi.



Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, bir günde 7 bin 668 kişide COVID-19 tespit edildi. Toplam vaka sayısının 798 bin 486'ya çıktığı ülkede, bu değer "salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısı" olarak kayda geçti