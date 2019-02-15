Üzülme hayatım!

Şükran Ovalı, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle 'aile' temalı bir mesaj yazdı: "Ölümsüz aşk buymuş. Evlat kokusu cennetmiş, sevdiğin adamdan parçanmış, candan öteymiş. Yaşamak buymuş. Aile olmakmış en şerbetli ask. Yeniden başlayan hayatıma hoş geldiniz." (Kaynak: Milliyet)
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Etiketler: şükran ovalı, caner erkin, asena atalay
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