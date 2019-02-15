Üzülme hayatım!

Futbolcu Caner Erkin'in 2017'de evlendiği Şükran Ovalı, davayı kaybettiği için morali bozuk olan eşine destek oldu.

Şükran Ovalı, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle 'aile' temalı bir mesaj yazdı: "Ölümsüz aşk buymuş. Evlat kokusu cennetmiş, sevdiğin adamdan parçanmış, candan öteymiş. Yaşamak buymuş. Aile olmakmış en şerbetli ask. Yeniden başlayan hayatıma hoş geldiniz." (Kaynak: Milliyet)