Uzmanlar yeni ekonomi yönetimini nasıl yorumluyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu. Babacan-Şimşek ekolü ekonomi yönetiminden çıktı. Piyasa ilk etapta piyasa dostu isimlerin ekonomi yönetiminde olmadığı yorumunu yaptı. Dolar sert yükseldi.

Önümüzdeki dönemde para politikası adımları piyasalarda belirleyici olacak. Gözler Albayrak ve Finans Ofisi'ne atanacak kişilerde...

İşte uzmanların Sözcü gazetesi için yaptığı yeni dönemde ekonomi yönetimine ilişkin yorumlar...

Piyasalar ilk etapta yeni ekonomi yönetimini negatif fiyatladı. Dolar/TL 4.70'in üzerinde güne başladı. Sözcü Gazetesi yazarı Ege Cansen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işin başında olduğunu vurgulayarak iş yapış pratiklerinde bir değişiklik beklemediğini söyledi.

Cansen, “Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğuna göre büyük bir değişiklik yok demektir. Erdoğan cumhurbaşkanı idi. Yeni sisteme göre hareket ediyordu” diye konuştu. Fiili durumun hukuki hale geldiğini ifade eden Cansen yine de ekonomi yönetimindeki fren dengelerinin artık yer almadığını söyledi.

‘BELLİ BİR EKOLÜ TEMSİL EDİYORLARDI’

Cansen, “Ali Babacan, Şimşek bunlar belli bir ekolü temsil ediyorlardı. Onlar bir nevi Tayyip Erdoğan'ı dengeliyorlardı. Kararları yumuşatıyorlardı. Arabanın gazı da var freni de var gibi bir algı yaratıyordu piyasada. Ortada fren yok şimdi” diyor.

Albayrak için büyümeci tarafının daha ağır olacağını söyleyen Cansen, “Maliyede disiplin açısından onu dengeleyecek isim gözükmüyor. Denetleyen bir mekanizma yok. Aynı unvana farazağa Babacan getirilmiş olsaydı, piyasa algısı farklı olurdu” ifadelerini kullanıyor.

‘İSİMLER ÜZERİNDEN YORUM ÖN YARGI OLUR’

GCM Foreks Araştırma Uzmanı Enver Erkan ilk etapta piyasanın istediği isimlerin kabinede yer almadığını bu yüzden sert fiyat hareketlerinin görüldüğünü söyledi.

Ekonomi yönetimine atanan yeni isimlerin icraatlarını görmek gerekitğini anlatan Erkan, “İsimler üzerinden yorum önyargı olur, ne yapacaklarını görmek lazım. Fakat piyasa dostu olarak görülmedi isimler. Bekleyip görmek lazım. Mehmet Şimşek gibi isimler piyasa dostu olarak görüldüğünden dolayı ve onların piyasada yer almamasının ilk intibası piyasada olumsuz. Ofisler bürolar da çok önemli. İlk kabine toplantısı var Cuma günü. Uzun vadeli bakmak lazım” diye konuştu.

Reuters'a konuşan Üst düzey bir bankacı TL’deki değer kaybına ilişkin, “Ekonomi yönetiminde teknokrat bir isim göremiyoruz” dedi.

‘POLİTİKALAR BELİRLEYİCİ OLACAK’

Şeker Yatırım’ın günlük bülteninde ise önümüzdeki dönemde uygulanacak ekonomi politikalarının piyasalarda belirleyici olacağına vurgu yapıldı. Bültende şu ifadeler kullanıldı: Haftaya global risk iştahındaki artışa paralel alıcılı bir seyirle başlayan BİST 100 Endeksi, döviz kurları ve faizlerdeki düşüşün desteği ile gün içinde 100.000 seviyeleri üzerini test etti.

Ancak, yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile TCMB başkan ve yardımcılarının atanmasını düzenleyen değişiklik piyasalarda satışların gelmesine neden oldu. Kazançlarının bir kısmını geri veren Endeks günü %0.5 artışla 99.253 seviyesinden

tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesini dün akşam açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Berat Albayrak getirildi. Yeni kabinenin açıklanması sonrası TL varlıklarında sert hareketler görülürken dolar/TL kuru 4.74 TL seviyelerine yükseldi. Piyasalar bundan sonra yeni ekonomi yönetimi ile önümüzdeki dönemde uygulanacak ekonomik politikalara odaklanacak.