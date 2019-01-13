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SON DAKİKAAşırı yağış nedeniyle yol çöktü ulaşım durdu

Uzmanlar ve halk uzaylılardan şüpheleniyor

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Uzmanlar ve halk uzaylılardan şüpheleniyor
Rusya'nın Sibirya bölgesinde geçtiğimiz günlerde 200 metre yüksekliğindeki bir dağ bilinmeyen bir sebeple çöktü.

Dağın çökmesi sebebiyle oluşan toprak ve kaya enkaz, Bureya Nehri'nin yönünü değiştirdi ve çevredeki yerleşim bölgelerini tehdit etmeye başladı.
Uzmanlar, nehrin 13 bin 600 olimpik havuzu dolduracak kadar su kapasitesine sahip olduğunu belirtiyor.Dağın çökme sebebi Rus hükümetini ve orduyu da alarma geçirdi.
Rusya hükümeti, dağın çökme sebebinin araştırılması için orduya talimat verdi.
Soruşturma kapsamında dağın bir gök cismi, uzaylılar ya da UFO sebebiyle çöküp çökmediği araştırılacak. Bölgede incelemelerini sürdüren ordu, sel riskini ortadan kaldırmak için çeşitli bölgelerde patlayıcılarla nehrin yolunu açıyor.
Chekunda, Ust-Urgal ve Elga köylerinde yaşayan toplamda 400 kadar kişinin tahliyesi için bir plan üzerinde çalışılıyor.
Geçtiğimiz 11 Aralık'ta yaşanan fakat basına yeni yansıyan olay için uzmanlar da farklı fikirlere sahip.Sel riski sebebiyle raylı sistem ulaşımı da tehdit altında.
Bazıları dağın çökmesine yol açan etmenin bir gök cismi olduğunu ısrarla savunsa da bazı kişiler bu denli büyük bir olayın ancak bir başka gezegenden gelen akıllı canlılar tarafından yapılabileceğini belirtiyor. Bölgede yapılan anketin sonuçlarına göre bölge halkının yüzde 33'ü dağın çökmesine yol açan sebebin UFO, yüzde 27'si ise gök cismi olduğuna inanıyor.
Sheffield Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapan Dave Petley, çökmeye yol açan sebebin depresyon ya da sert kırılma olabileceğini ifade ediyor.
Bahsi geçen bölgeye zaman zaman gök cisimleri düştüğü biliniyor.

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