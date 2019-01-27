Uzmanlar uyarıyor

Antalya’da hayatı felç eden hortum faciasıyla ilgili Hürriyet’e konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: “Hortumlar Türkiye’nin değişik yerlerinde hep vardı.

Daha önce hortumlar kıyıya vurduğunda tehlike yaratmıyordu. Kıyılar yapılaşmaya açılınca hortumlar tehlikeli olmaya başladı” dedi.

Antalya’da yaşanan hortumun ‘F1’ şiddetinde olduğunu söyleyen Kadıoğlu, “Hortumların F0 ile F5 arasında şiddet değerleri vardır. Hortum olduğunda evden çıkmamak birinci tedbir olabilir. Evdeyken hortum bulunduğumuz yere doğru geliyorsa penceresi veya kapısı olmayan bir yere saklanıp havada uçuşan cisimlerden kaçınmak için üzerimize battaniye çekmemiz gerekiyor. Havada uçuşan cisimler şarapnel etkisi yaratabilir. Dışardaysak ‘çök, kapan, korun’ pozisyonuna geçerek hedef küçültebiliriz” dedi. Kadıoğlu, son günlerde sel ile kuvvetli yağış sebebiyle meydana gelen kazalarda neler yapılması gerektiği hakkında da bilgi verdi: “Araçla sel suyuna girmek doğru değil. 60 santimlik su 1,5 ton kaldırır ve arabaları kaldırıp götürür. İnsanların yürüyerek de sele girmemesi lazım çünkü bir karış sel suyu insanları alıp götürebilir. Arabanız sel suyunda arızalanmışsa kurtarmaya kalkmayın. Hızla en yüksek bir noktaya kaçın. Bazen sel suyu çok yüksek değildir ama arkadan büyük bir dalga gelebilir” diye konuştu.