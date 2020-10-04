  • BIST 1.145
  • Altın 474,617
  • Dolar 7,7463
  • Euro 9,0774
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKA"Cübbeli Ahmet Hoca" ifade verdi

Uzman isim "Çok sık görülmüyor" diyerek uyardı: Koronavirüste ‘kırmızı göz’ belirtisi!

»
Uzman isim "Çok sık görülmüyor" diyerek uyardı: Koronavirüste ‘kırmızı göz’ belirtisi!
Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Tuncay Sezgin, yeni tip koronavirüsün (COVID-19) gözlerdeki belirtilerine ilişkin, "Çok sık görülen ve karşılaşılan bir durum olmamakla birlikte, koronavirüs enfeksiyonu bulunan kişilerin yüzde 1-2'sinde gözde de belirtile

Konjonktivit denilen kırmızı göz belirtileri tespit edilmiştir. Yani göz de aynı zamanda bu hastalık için önemli bir bulaş yoludur." dedi.


Uzman isim "Çok sık görülmüyor" diyerek uyardı: Koronavirüste ‘kırmızı göz’ belirtisi!

Özel bir hastanede görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Tuncay Sezgin, AA muhabirine, koronavirüsün kişiden kişiye damlacık yoluyla bulaşabildiğini ve bu damlacıkların vücuda göz yoluyla da girerek enfeksiyon oluşturabildiğini söyledi.

Uzman isim "Çok sık görülmüyor" diyerek uyardı: Koronavirüste ‘kırmızı göz’ belirtisi!

Sezgin, virüsle enfekte kişinin, konuşması, hapşırması ve öksürmesi sonucu açığa çıkan damlacıkların göze temas etmesiyle gözün konjonktiva (göz kapaklarının içini ve gözlerin beyaz kısmını kaplayan zar) tabakasında bir enfeksiyon oluşturabildiğini belirtti.

Uzman isim "Çok sık görülmüyor" diyerek uyardı: Koronavirüste ‘kırmızı göz’ belirtisi!

Sezgin, şu değerlendirmede bulundu:

"Böylece konjonktivit tablosu söz konusu olabilmektedir ya da gözyaşımıza aldığımız bu damlacık enfeksiyonu, gözde enfeksiyon oluşturmayıp, gözyaşı yoluyla burnumuza akmakta ve burun yoluyla da solunum yollarında enfeksiyon oluşturabilmektedir. Gözdeki görülen bulgularından en önemlisi de kırmızı göz görünümüdür. Bu süreçte kırmızı gözle başvuran kişilerde biz, ateş, öksürük gibi ek bulguların olup olmadığını mutlaka sorguluyoruz. Bir kırmızı gözle karşılaştığımız zaman, 'koronavirüslü müyüm?' şeklinde panik olmadan ama ihmal de etmeden bu konuda önlemlerimizi almamızda fayda görüyorum."

 
Uzman isim "Çok sık görülmüyor" diyerek uyardı: Koronavirüste ‘kırmızı göz’ belirtisi!

Sezgin, koronavirüsün göze etkilerine değinerek, "Çok sık görülen ve karşılaşılan bir durum olmamakla birlikte, koronavirüs enfeksiyonu bulunan kişilerin yüzde 1-2'sinde gözde de belirtilerin olduğu saptanmıştır. Konjonktivit denilen kırmızı göz belirtileri tespit edilmiştir. Yani göz de aynı zamanda bu hastalık için önemli bir bulaş yoludur." ifadesini kullandı.

"KORUYUCU GÖZLÜKLER VE GÜNLÜK LENS KULLANILABİLİR"
Uzman isim "Çok sık görülmüyor" diyerek uyardı: Koronavirüste ‘kırmızı göz’ belirtisi!

Kişilerin, başka enfeksiyon ya da durumlarda da görülebilen, gözde ani kızarıklık, sulanma ve batma gibi belirtilerle karılaştığında göz hekimine başvurması gerektiğini dile getiren Sezgin, "Göz hekimi de bu açıdan bazı sorgulamalarını yapmak durumundadır. Gözümüzden bulaşı engelleme amaçlı koruyucu gözlükler tercih edilebilir. Özellikle kişilerle çok sık ve yakın temas halinde bulunulan mesleklerde, numaralı gözlüğünüz yoksa bile koruyucu gözlükler kullanılabilir. Gözlüğün, göz yoluyla bulaşı engellemediği ancak azalttığı saptanmıştır." diye konuştu.

 
Uzman isim "Çok sık görülmüyor" diyerek uyardı: Koronavirüste ‘kırmızı göz’ belirtisi!

Sezgin, bu süreçte günlük kontakt lens kullanımına dönmenin faydalı olabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü aylık kontakt lensler 1 ay boyunca kullanılabilen lenslerdir. Günlük kontakt lensler de 'kullan at' şeklinde kullanılabildiği için bu tip enfeksiyonlar için riski azalttığı saptanmıştır. Göz çok sık bir bulaş yolu olmamakla birlikte koronavirüs enfeksiyonunda bir bulaş yoludur ve gözlük de bunun için bir bariyer oluşturmaktadır. Gözlük kullananlarda koronavirüs enfeksiyonunun göz yoluyla daha az bulaştığı yayınlarla gösterilmiştir."

Uzman isim "Çok sık görülmüyor" diyerek uyardı: Koronavirüste ‘kırmızı göz’ belirtisi!

Kişilerle yakın temas halinde bulunan meslek gruplarında siperlik kullanımının önemine dikkati çeken Sezgin, göz enfeksiyonlarına karşı koruduğu gibi özellikle ana bulaş yolu olan solunum yollarını da kapattığı için siperliğin önemli bir koruyucu olduğunu ve önerdiğini sözlerine ekledi.
 
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Uzman isim "Çok sık görülmüyor" diyerek uyardı: Koronavirüste ‘kırmızı göz’ belirtisi!04 Ekim 2020 Pazar 11:19
  • Bursa'da, koronavirüs aşısı sağlık çalışanına uygulandı02 Ekim 2020 Cuma 20:05
  • Ermeniler Karabağ'ı terk ediyor: Durumumuz çok kötü02 Ekim 2020 Cuma 19:50
  • İstanbul'da sağanak ve dolu etkili oldu29 Eylül 2020 Salı 16:07
  • Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı27 Eylül 2020 Pazar 02:36
  • Silahlanan tarikatlara soruşturma başlatıldı25 Eylül 2020 Cuma 16:31
  • Kobani olayları operasyonu: 82 gözaltı kararı! Şüpheliler arasında eski HDP'liler de var...25 Eylül 2020 Cuma 12:38
  • 38 yaşındaki Kübra Boyraz botoks yaptırdı, hayatını kaybetti24 Eylül 2020 Perşembe 16:35
  • İçişleri Bakanlığı’ndan yeni koronavirüs genelgesi!24 Eylül 2020 Perşembe 15:46
  • Babacan: Bunlar daha iyi günler23 Eylül 2020 Çarşamba 14:24
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim