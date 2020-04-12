Uzman Doktor Uyardı: Durum Çok Ciddi

Bursa Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Hekimi Dr. Orhan Sevinç Cura, Bursa'nın 10 gün önce corona virüsü pozitif sayısı en fazla olan iller arasında 12'inci sıradayken bugün 5'inci sıraya çıktığını, durumun çok ciddi olduğunu iddia etti.

Bursa Nilüfer'de Çocuk Sağlığı Uzman Hekimi olan Dr. Orhan Sevinç Cura, sosyal medya hesabından paylaştığı veriler ile Bursa’daki corona virüsü pozitif çıkan vaka sayısındaki artışa dikkat çekti. Cura, Bursa’nın İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli’nden sonra vaka sayısı olarak beşinci il olduğunu belirtti.

POZİTİF VAKA SAYISI BİNİ AŞTI

Dr. Cura, Bursa merkez olmak üzere ilçelerinde yer aldığı corona virüsü pozitif vaka sayısını gösteren bir tablo paylaştı. Tabloda Bursa’da toplam vaka sayısı bin 545 olarak yer aldı.



İL VE İLÇELERDEKİ SAYIDA ARTIŞ VAR

Corona virüsü pozitif vaka sayısının merkez ve ilçelere dağılımı ise şöyle:

Yıldırım 400, Osmangazi 325, Nilüfer 220, İnegöl 138, Mustafakemalpaşa 99, Gemlik 92, Karacabey 69, Mudanya 51, Gürsu 40, Orhangazi 37, Kestel 25, İznik 25, Yenişehir 24.



“ABARTMA YOK EVDE KALIN”



Dr. Cura paylaşımının devamında ise, “Evde oturun, oturmadıkça kötüye gidiyoruz! Dün canlı yayında AKP Bursa Milletvekili Mustafa Esgin 3 gün öncenin rakamlarını verdi. Bin 110 vaka dedi. Milletin konuyu ciddiye alması ve önlemlere uyması için bu paylaşımları yapıyoruz. Abartma asla yok” ifadelerini kullandı.