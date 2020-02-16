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Uzman Çavuşa Saldırı

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Uzman Çavuşa Saldırı
BURSA'nın Gemlik ilçesinde, hafta sonu tatilinde sivil olarak çarşıya çıkan uzman çavuş Müslüm Ç., tanımadığı 4 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Belinden tek bıçak darbesiyle yaralanan Müslim Ç., hastanede tedaviye alındı. Polis, saldırganları yakalama

Olay, dün akşam, Gemlik merkezde meydana geldi. Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yapan Müslüm Ç., hafta sonu tatilinde, sivil olarak şehir merkezinde çarşıya çıktı. Müslüm Ç., gezerken, arkasından gelen ve tanımadığı 4 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri, cebinden çıkardığı bıçağı Müslüm Ç.'nin bel kısmına sapladı. Müslüm Ç. yaralanırken, kimliği belirsiz 4 saldırgan da olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Müslüm Ç., sağlık görevlilerince ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Müslüm Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, saldırganların kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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