UZERLİ'NİN EV HALİ BÜYÜLEDİ!

Uzun zamandır ekranlarda göremediğimiz Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından ev halini paylaştı, seksi pozu sosyal medyayı salladı.

Yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl'ın güzel oyuncusu Meryem Uzerli'nin ardından rol aldığı projelerde başarıyı yakalayamamış ve uzun soluklu bir projede yer alamamıştı. Televizyon ekranlarından uzak kalan Uzerli, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü güzel, Instagram'ın hikaye kısmında evinde çekilmiş bir karesini takipçileriyle paylaştı. Uzerli'nin seksi pozu oldukça dikkat çekti.